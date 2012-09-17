تیم ملی فوتسال ایران مغلوب روسیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوشان فوتسال ایران و روسیه از ساعت 16 امروز دوشنبه در سالن پیروزی اصفهان برگزارکننده دیداری دوستانه بودند.

این دیدار تدارکاتی که مورد استقبال تماشاگران اصفهانی قرار نگرفته بود، در نهایت به برتری 2 بر یک تیم فوتسال روسیه انجامید.

در این بازی ابتدا محمد کشاورز گل برتری ایران را به ثمر رساند اما در ادامه کار تیم روسیه توسط "رابسون" و "الکساندر بوگین" به گل رسید تا این بازی را با پیروزی به پایان برساند.

تیم‌های فوتسال ایران و روسیه فردا سه‌شنبه در دومین دیدار دوستانه خود در سالن پیروزی اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.