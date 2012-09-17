  1. ورزش
۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

در دیداری تدارکاتی؛

تیم ملی فوتسال ایران مغلوب روسیه شد

تیم ملی فوتسال ایران مغلوب روسیه شد

تیم ملی فوتسال روسیه نخستین دیدار دوستانه خود مقابل تیم ملی فوتسال کشورمان را با برتری پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوشان فوتسال ایران و روسیه از ساعت 16 امروز دوشنبه در سالن پیروزی اصفهان برگزارکننده دیداری دوستانه بودند.

این دیدار تدارکاتی که مورد استقبال تماشاگران اصفهانی قرار نگرفته بود، در نهایت به برتری 2 بر یک تیم فوتسال روسیه انجامید.

در این بازی ابتدا محمد کشاورز گل برتری ایران را به ثمر رساند اما در ادامه کار تیم روسیه توسط "رابسون" و "الکساندر بوگین" به گل رسید تا این بازی را با پیروزی به پایان برساند.

تیم‌های فوتسال ایران و روسیه فردا سه‌شنبه در دومین دیدار دوستانه خود در سالن پیروزی اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.

کد مطلب 1698511

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