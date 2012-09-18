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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۷:۴۶

در دهه کرامت/

جشنواره نقاشی دیواری در مشهد برگزار می شود/ایجاد 16 پل گالری

جشنواره نقاشی دیواری در مشهد برگزار می شود/ایجاد 16 پل گالری

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری مشهد از برگزاری جشنواره نقاشی دیواری در سطح این شهر توسط هنرمندان به مناسبت دهه کرامت خبر داد.

خلیل الله کاظمی با اشاره به برگزاری جشنواره نقاشی دیواری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بارونمایی از نقاشی دیواری نیایش 16 پل گالری با موضوع امام رضا (ع) نیز در مشهد ایجاد می شود.

وی افزود: برای ایجاد شور و نشاط معنوی در سطح شهرمشهد شهرداری با بر گزاری جشن های با شکوه و نظارت برعمران و زیباسازی شهر به استقبال از این دهه مبارک می رود.

معاون خدمات شهری مشهد افزود: توسط مدیریت فرهنگی شهرداری 70 المان با موضوع دهه کرامت در سطح شهر مشهد جانمایی و نصب خواهد شد.

کاظمی بیان کرد:  100 هزار متر ریسه پارچه ای و هفت هزار عدد پارچه آویز در جهت زیبا سازی فضای شهری و ایجاد نشاط بیشتردر سطح شهر نصب می شود.

وی افزود: تبیین و تبلیغ ابعاد شخصیتی امام رضا(ع) برای شهروندان با تاکید بر الگوسازی بیانات حضرت برای زندگی اجتماعی از اهداف بر گزاری مراسم دهه کرامت در مشهد است.

وی یادآور شد: در جهت رفاه حال زائران  ومجاوران در دهه کرامت در اطراف حرم سرویسهای بهداشتی عمومی، آبسردکن ها و سقاخانه ها آماده سازی و راه اندازی می شود.

کاظمی با بیان اینکه شهرداری جشن های متعددی در مناطق مختلف شهر بر گزار می کند افزود: در 45 نقطه شهری نورافشانی صورت می گیرد.

وی گفت: گلباران 4 معبر اصلی منتهی به حرم امام رضا در صبح ولادت حضرت معصومه و صبح ولادت امام رضا (ع)توسط سازمان فرهنگی وتفریحی شهرداری انجام می شود.

کد مطلب 1698519

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