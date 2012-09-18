جشنواره نقاشی دیواری در مشهد برگزار می شود/ایجاد 16 پل گالری

خلیل الله کاظمی با اشاره به برگزاری جشنواره نقاشی دیواری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بارونمایی از نقاشی دیواری نیایش 16 پل گالری با موضوع امام رضا (ع) نیز در مشهد ایجاد می شود.

وی افزود: برای ایجاد شور و نشاط معنوی در سطح شهرمشهد شهرداری با بر گزاری جشن های با شکوه و نظارت برعمران و زیباسازی شهر به استقبال از این دهه مبارک می رود.

معاون خدمات شهری مشهد افزود: توسط مدیریت فرهنگی شهرداری 70 المان با موضوع دهه کرامت در سطح شهر مشهد جانمایی و نصب خواهد شد.

کاظمی بیان کرد: 100 هزار متر ریسه پارچه ای و هفت هزار عدد پارچه آویز در جهت زیبا سازی فضای شهری و ایجاد نشاط بیشتردر سطح شهر نصب می شود.

وی افزود: تبیین و تبلیغ ابعاد شخصیتی امام رضا(ع) برای شهروندان با تاکید بر الگوسازی بیانات حضرت برای زندگی اجتماعی از اهداف بر گزاری مراسم دهه کرامت در مشهد است.

وی یادآور شد: در جهت رفاه حال زائران ومجاوران در دهه کرامت در اطراف حرم سرویسهای بهداشتی عمومی، آبسردکن ها و سقاخانه ها آماده سازی و راه اندازی می شود.

کاظمی با بیان اینکه شهرداری جشن های متعددی در مناطق مختلف شهر بر گزار می کند افزود: در 45 نقطه شهری نورافشانی صورت می گیرد.

وی گفت: گلباران 4 معبر اصلی منتهی به حرم امام رضا در صبح ولادت حضرت معصومه و صبح ولادت امام رضا (ع)توسط سازمان فرهنگی وتفریحی شهرداری انجام می شود.