به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از عوامل انیمیشن سینمایی "بانویی از ماه" به کارگردانی امیرمهتاش مهدوی و الهام قره‌خانی و تهیه‌کنندگی مجید و حمید آقاگلیانبرای پیگیری وضعیت مبهم این فیلم و عدم تعهد مالی تهیه‌کنندگان پروژه به صنف واحد تهیه‌کنندگی شکایت کردند.

بیش از یک سال است که این پروژه سینمایی در مرحله فیلمبرداری متوقف شده‌است. البته گروه تولید نیمی از فیلم را فیلمبرداری کرده‌اند و بعید به نظر می‌رسد با وجود اینکه بازیگر اصلی کودک این فیلم بزرگ شده‌است، ادامه کار محقق شود.

10 نفر از عوامل این فیلم دلایل خود برای شکایت از تهیه‌کنندگان پروژه را عدم پاسخگویی و بی‌تفاوتی آنها نسبت به قرارداد مالی دانستند. این افراد عبارتند از مدیریت فیلمبرداری، طراح گریم، بازیگر، بازیگردان و... تعدادی از این افراد نیز به دادسرا برای پیگیری حقوق خود شکایت کرده‌اند. طبق شنیده‌ها چک‌ تمامی عوامل فیلم برگشت خورده‌است و همین آغاز اختلافات بوده‌است.

این فیلم انیمیشن سینمایی از اواخر مردادماه سال 90 به دلیل مشکلات مالی تاکنون متوقف شده‌است. "بانویی از ماه" اولین فیلم بلند سینمایی امیر مهتاش مهدوی و الهام قره‌خانی است که تهیه‌کنندگی آن برعهده مجید و حمید آقاگلیان است.

الهام قره‌خانی نگارش فیلمنامه را برعهده داشته است. در این فیلم نیکی کریمی، ماهایا پطروسیان، جمشید مشایخی، محمدرضا گلزار، فردوس کاویانی، رامبد جوان، فاطمه معتمدآریا و.... بازی می‌کنند.

برادران آقاگلیان هم‌زمان با این پروژه تهیه‌کنندگی مجموعه "قهوه تلخ" را هم برعهده داشته‌اند که این مجموعه‌ نیز هم در تسویه‌حساب با عوامل و هم در زمینه استمرار انتشار و توزیع در بازار با حاشیه‌های بسیاری مواجه بوده‌است.