  1. ورزش
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۳۱

گزارش تمرین امروز آبی پوشان/

پا به توپ شدن نیکی کریمی و حضور آقای قانون/ این بار مشکلی پیش نیامد!

پا به توپ شدن نیکی کریمی و حضور آقای قانون/ این بار مشکلی پیش نیامد!

تمرین عصر سه شنبه تیم فوتبال استقلال در شرایطی برگزار شد که هنرپیشه زن سینمای ایران برای دومین بار به محل تمرین آبی پوشان آمد و این بار پا به توپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای حضور در نهمین هفته رقابت های لیگ برتر آماده می کند، عصر سه شنبه در حالی تمریناتش را آغاز کرد که امیر قلعه نویی با چند دقیقه تاخیر در جمع آبی پوشان حضور پیدا کرد. این در حالی بود که نیکی کریمی برای دومین بار در تمرین آبی پوشان حضور پیدا کرد.

این هنرپیشه سینما که اولین حضورش در محل تمرین استقلال با مشکلاتی همراه بود، این بار در کمال آرامش به تمرین آمد و دقیقی هم پا به توپ شد و چند دقیقه ای هم با امیر قلعه نویی صحبت کرد. در حاشیه این تمرین "ابرام چرخی" شاخه گلی را به نیکی کریمی هدیه کرد.

پژمان منتظری که دوشنبه شب مراسم ازدواجش را برگزار کرده بود امروز در تمرین استقلال حضور پیدا کرد که بازیکنان و کادر فنی این تیم به وی تبریک گفتند. ضمن اینکه داریوش یزدی بازیکن پیشین استقلال هم امروز به محل تمرینات این تیم آمده بود.

سیاوش مفیدی که در مجمعه طنز خنده بازار نقش پلیس راهنمایی و رانندگی و آقای قانون را بازی می کند هم یکی از مهمانان ویژه تمرین روز سه شنبه استقلال بود که مورد استقبال هواداران و بازیکنان قرار گرفت.

تمرین روز سه شنبه آبی پوشان به گرم کردن بدنها، مرور کارهای تاکتیکی و فوتبال درون تیمی اختصاص داشت که در دقایق پایانی این تمرین جواد نکونام با اجازه کادر فنی زودتر از دیگران رفت. براساس تصمیم کادر فنی تمرین روز چهارشنبه استقلال پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1698543

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