مروری بر رکورداران کسب پروانه زرین/ جلیلی، فروزش و رمضانی در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره کودک در 5 دوره اول برگزاری خود در خلال جشنواره فجر برگزار شد که دورههای اول تا سوم غیررقابتی بود و همزمان با دوره چهارم و رقابتی برگزار شدن جشنواره شاهد اهدای پروانه زرین بهترین کارگردان بودیم که اولین اولین بار بر شانههای ابوالفضل جلیلی به خاطر کارگرانی فیلم سینمایی "گال" نشسته است.
در جشنواره پنجم شاهد اهدای پروانه نقرهای بودیم که پروانه بهترین کارگردانی به شارن کارناک کارگردان فیلم سوآمی از کشور هندوستان اهدا شد. در دوره ششم باز هم یک کارگردان خارجی جایزه بهترین کارگردان را گرفت و پروانه زرین بهترین کارگردان به مایکل روبو برای فیلم ونسان ومن از کشور کانادا – فرانسه تعلق گرفت.
در جشنواره هفتم پروانه زرین بهترین کارگردان به علیرضا داودنژاد برای فیلم "نیاز" اهدا شد. اما در جشنواره هشتم بود که برای اولین بار شاهد برگزاری جشنواره در دو بخش بینالملل و سینمای ایران بودیم که در بخش بینالملل پروانه زرین بهترین کارگردان به فیلم "شاکوکلاک" به کارگردانی پل کیفروفرانک هوفمن از کشور لوکزامبورگ و بخش ایران دیپلم افتخار بهترین کارگردان به ابراهیم فروزش برای فیلم "خمره" اهدا شد.
در جشنواره نهم پروانه زرین بهترین کارگردان به وانگ جونگ شنگ برای ساخت "نامهای به اسمان" از کشور چین، در جشنواره دهم دیپلم افتخار و پروانه زرین بهترین کارگردان به ابوالفضل جلیلی برای ساخت "دت یعنی دختر"، جشنواره یازدهم پروانه زرین و دیپلم افتخار جایزه ویژه هیأت داوران به کیانوش عیاری برای "شاخ گاو" و جشنواره دوازدهم پروانه زرین بهترین کارگردان به پاتریک گرانپره برای "فرمانروای فیلها" از کشور فرانسه اهدا شد.
در جشنواره سیزدهم شاهد اهدای دو پروانه زرین در بخش کارگردانی بودیم که رنه هیزیگ برای ساخت "سفر پل" از کشور آلمان و فریدون حسنپور برای ساخت "پول" توانستند این جوایز را آن خود کنند.
در جشنواره چهاردهم پروانه طلایی بهترین کارگردانی به مجید مجیدی به خاطر ساخت "رنگ خدا" تعلق گرفت و در جشنواره پانزدهم پروانه زرین بهترین کارگردانی به دنیس باردیائو کارگردان فیلم "دنیای مارتی" از کشور فرانسه اهدا شد. در جشنواره شانزدهم پروانه زرین برای بهترین کارگردانی به جیمی گریم برای کارگردانی "بل بی همتاست" رسید و در جشنواره هفدهم پروانه زرین جایزه بهترین کارگردان به مسعود کرامتی برای کارگردانی "روز کارنامه" اهدا شد.
در جشنواره هجدهم دوباره شاهد اهدای جایزه در دو بخش بینالملل و سینمای ایران بودیم که در بخش بینالملل پروانه زرین بهترین کارگردانی فیلم سینمایی به خسرو معصومی کارگردان فیلم "رسم عاشقکشی" از ایران و در بخش ایران پروانه زرین بهترین کارگردان به همراه جایزه ویژه شهرداری اصفهان برای حمایت از فیلم بعدی به عبدالرسول گلبن برای فیلم "بهشت جای دیگر است" اهدا شد.
در جشنواره نوزدهم پروانه زرین برای بهترین کارگردانی بخش بینالملل به بهمن قبادی برای "لاک پشتها هم پرواز میکنند" و در بخش ایران پروانه زرین بهترین کارگردانی فیلم بلند به فیلم "حیات" به کارگردانی غلامرضا رمضانی تعلق گرفت.
در جشنواره بیستم در بخش بینالملل پروانه زرین بهترین کارگردانی به کریستوف باراتیه برای فیلم "گروه همخوان" و در بخش ایران پروانه زرین بهترین کارگردانی به رسول صدرعاملی برای فیلم "دیشب باباتو دیدم، آیدا" اهدا شد.
در جشنواره بیستویکم سه جایزه اهدا شد که هر سه جایزه نصیب کارگرانان ایرانی شد به گونهای که در بخش بینالملل پروانه زرین بهترین کارگردان نصیب پوران درخشنده برای "بچههای ابدی" شد. اما در بخش ایران دو جایزه اهدا شد که پروانه زرین بهترین کارگردان فیلم بلند به کیومرث پوراحمد برای کارگردانی فیلم "اتوبوس شب" و پروانه زرین جایزه ویژه هیات داوران به سیروس حسنپور برای کارگردانی فیلم "تصمیم کبری" اهدا شد.
در جشنواره بیستودوم پروانه زرین بهترین کارگردانی بینالملل به گابور تسوپه کارگردان مجاری فیلم پل تراپی تیا و پروانه زرین بهترین کارگردانی ایران به ابراهیم فروزش به خاطر فیلم "هامون و دریا" تعلق گرفت.
در جشنواره بیست و سوم در بخش بینالملل پروانه زرین بهترین کارگردان به آتالای تاسد یکن از ترکیه به خاطر فیلم "مومو" و در بخش ایران پروانه زرین بهترین کارگردانی به غلامرضا رمضانی به خاطر فیلم "همبازی" اهدا شد.
در جشنواره بیست و چهارم: پروانه زرین بهترین کارگردانی بیناالملل به اونی لوکونت برای فیلم "زندگی کاملا نو" از کشور فرانسه و کره جنوبی رسید و پروانه زرین بهترین کارگردانی ایران نصیب ناصر رفائی برای فیلم "خانه امن است" شد.
در جشنواره بیست و پنجم که سال گذشته به میزبانی مجدد اصفهان برگزار شد در بخش بینالملل پروانه زرین بهترین کارگردانی به گروه سازنده "دختر زمستان"، محصول مشترک آلمان و لهستان و در بخش ایران پروانه زرین بهترین کارگردانی به علی شاهحاتمی و حمید شاه حاتمی برای ساخت" رویای سینما" اهدا شد.
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