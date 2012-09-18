محمود بهمنی در گفتگو با مهر از آخرین برنامه های بانک مرکزی در زمینه راه اندازی پورتال ارزی خبر داد و گفت: فاز جدید پورتال ارزی را به این منظور راه اندازی می‌کنیم که از زمان ثبت سفارش کالا و خوردن مهر نرخ ارز مرجع که به بانک می آید، بتوان از طریق سیستم بانکی برخی کنترل‌ها را در این زمینه اعمال کرد.

رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی باید بتواند در این بخش نظارت‌های خود را اعمال کند و اینطور نباشد که بیایند کالایی را ثبت سفارش کنند و بعد ال سی آن باز شود ولی کالا وارد کشور نشود در حالی که نرخ ارز مرجع گرفته باشد.

بهمنی خاطر نشان کرد: ما می خواهیم در قالب پورتال ارزی و راه اندازی آن جلوی انجام واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد ارز در داخل کشور را بگیریم و بر آن نظارت داشته باشیم.

وی ادامه داد: فاز اول کار راه اندازی شده است و از ابتدای مهرماه سال جاری، دقیقا ورود کالا به کشور در قالب این پورتال رصد می شود و از ابتدای کار که گشایش ال سی صورت می گیرد تا زمانی که در بازار به مصرف می رسد را تحت نظارت خواهیم گرفت.

به گزارش مهر، فاز اول پورتال ارزی بانک مرکزی که برای اولین بار در 19 بهمن ماه سال گذشته رونمایی شد، امکان فراهم ‌آمدن نظارت بیشتر بر فرآیند واردات با بهره گیری از این سیستم را ایجاد می کند.

با آغاز به کار رسمی پورتال ارزی، می ‌توان مراحل مختلف واردات کالا از گشایش ال سی ‌تا ترخیص کالا را به صورت الکترونیکی پیگیری کرد و امکان نظارت بیشتری برای بانک مرکزی و دیگر سازمان‌‌های مسئول فراهم خواهد آمد.

این پورتال دارای 8 سامانه نمایش اطلاعات گواهی ثبت آماری، مشاهده روزانه نرخ ارز، نمایش ثبت سفارشات بازرگانی، مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارز، نمایش اطلاعات گمرک و ترخیص کالا، مدیریت دریافت و پرداخت ارز و نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی است.

پورتال ارزی امکان مشاهده ثبت سفارشات را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک فراهم می آورد و هر یک از این نهادها در آن دارای سامانه مستقلی هستند.

از مهمترین ویژگی ‌های پورتال ارزی می‌ توان به هدایت ارز به سمت واردات واقعی، کنترل دقیق ارز تخصیصی بانک مرکزی، ایجاد ساز و کار مناسب برای کنترل بازار کالا و از همه مهم تر؛ مدیریت بازار ارز اشاره کرد.