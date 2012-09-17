مرکل به ناتوانی شورای امنیت در قبال سوریه اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان از وجود ناهماهنگی میان اعضای دائم شورای امنیت در مورد اقدام علیه سوریه خبر داد.

وی امروز دوشنبه طی کنفرانسی مطبوعاتی از اینکه همه اعضای شورای امنیت به نگرانی های آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عربی در مورد سوریه توجه ندارند، ابراز تاسف کرد.

مرکل در ادامه ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت سوریه گفت : من این موضوع را در مذاکره با مقامات چینی و روسیه مورد اشاره قرار داده ام. بنا بر اعتراف صدراعظم آلمان شورای امنیت سازمان ملل به دلیل مخالفتهای روسیه و چین از اقدام عملی در مورد سوریه ناتوان بوده است.

وی همچنین برای "اخضر ابراهیمی" نماینده سازمان ملل در مورد سوریه آرزوی موفقیت کرد. این در حالی است که "کوفی عنان" نماینده پیشین این سازمان به دلیل کارشکنی کشورهای غربی برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه از این سمت کناره گیری کرد.

گفتنی است مخالفت مسکو و پکن با تصویب قطعنامه های ضدسوری در شورای امنیت سازمان ملل و جلوگیری از استفاده ابزاری از این شورا سبب خشم آمریکا و همپیمانان اروپایی و عربی اش شده است.