کوروش پرند در گفتگو با مهر از برگزاری مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت انتخابی مسابقات جهانی 2013 آلمان خبر داد و گفت: این رقابت ها، 16تا 18مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: مسابقات ملی مهارت در 28 حرفه آموزشی و در 3 حوزه در استان های البرز، تهران و مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای برگزارمی شود که تاسیسات الکتریکی، فناوری اطلاعات، راهکارهای نرم افزاری برای تجارت، آجرچینی، کاشیکاری دیوار و کف، طراحی گرافیک، الکترونیک، مکاترونیک، تبرید و تهویه، لوله کشی و گرمایشی؛ برخی از رشته ها است.

پرند با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت در کابینت سازی چوبی، طراحی وب، طراحی مهندسی مکانیک، رباتیک، فناوری خودرو، صافکاری خودرو، نقاشی خودرو و تراش CNC، گفت: همچنین مسابقاتی نیز در رشته های فرز CNC، طراحی فضای سبز، اتصالات چوبی، ساخت و تولید، جواهرسازی، کنترل صنعتی، فناوری اطلاعات، مدیریت سیستم های تحت شبکه، جوشکاری، آشپزی، قنادی و فناوری مد برگزار می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در این دوره از مسابقات 670 نفر با یکدیگر به رقابت می پردازند و برگزیدگان این دوره از مسابقات ملی مهارت پس از شرکت در اردوی آمادگی به همراه برگزیدگان نهایی دوازدهمین مسابقات ملی مهارت برای شرکت در چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت آلمان در سال 2013 انتخاب خواهند شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه تاکید کرد: جوانان ماهر شامل کارآموزان و آموزش دیدگان آموزش فنی وحرفه ای، هنرجویان آموزش و پرورش در رشته های کار و دانش، فنی و حرفه ای و نظری، دانشجویان دانشگاه ها و همچنین کارگران واحدهای صنعتی و صنفی؛ از شرکت کنندگان مسابقات ملی مهارت امسال هستند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: ایجاد بسترمناسب جهت رقابت سالم بین مهارت آموختگان، اعتلای ارزش کار در جوانان و جامعه، ایجاد فرصت و امکان تبادل اطلاعات فنی وحرفه ای بین جوانان، ایجاد فرصت مناسب جهت شکوفایی و کشف استعدادهای حرفه ای جوانان، فراهم نمودن شرایط شرکت حرفه آموختگان در صحنه رقابت های بین المللی وآشنایی با تکنولوژی پیشرفته و جدید؛ از جمله اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت است.

پرند افزود: برگزیدگان کشوری مسابقات ملی مهارت علاوه بر شرکت در مسابقات جهانی، با عضویت در بنیاد نخبگان کشور از امتیازات خاص نخبگان نیز برخوردار می شوند.