  1. اقتصاد
۳ مهر ۱۳۹۱، ۹:۱۱

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

شناسایی نخبگان مهارت‌آموزی در 28حرفه/ اعزام تیم ملی به آلمان

شناسایی نخبگان مهارت‌آموزی در 28حرفه/ اعزام تیم ملی به آلمان

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به منظور انتخاب تیم ایران برای شرکت در مسابقات جهانی مهارت 2013 آلمان در فاصله روزهای 16 تا 18 مهرماه امسال خبر داد.

کوروش پرند در گفتگو با مهر از برگزاری مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت انتخابی مسابقات جهانی 2013 آلمان خبر داد و گفت: این رقابت ها، 16تا 18مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: مسابقات ملی مهارت در 28 حرفه آموزشی و در 3 حوزه در استان های البرز، تهران و مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای برگزارمی شود که تاسیسات الکتریکی، فناوری اطلاعات، راهکارهای نرم افزاری برای تجارت، آجرچینی، کاشیکاری دیوار و کف، طراحی گرافیک، الکترونیک، مکاترونیک، تبرید و تهویه، لوله کشی و گرمایشی؛ برخی از رشته ها است.

پرند با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت در کابینت سازی چوبی، طراحی وب، طراحی مهندسی مکانیک، رباتیک، فناوری خودرو، صافکاری خودرو، نقاشی خودرو و تراش CNC، گفت: همچنین مسابقاتی نیز در رشته های فرز CNC، طراحی فضای سبز، اتصالات چوبی، ساخت و تولید، جواهرسازی، کنترل صنعتی، فناوری اطلاعات، مدیریت سیستم های تحت شبکه، جوشکاری، آشپزی، قنادی و فناوری مد برگزار می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در این دوره از مسابقات 670 نفر با یکدیگر به رقابت می پردازند و برگزیدگان این دوره از مسابقات ملی مهارت پس از شرکت در اردوی آمادگی به همراه برگزیدگان نهایی دوازدهمین مسابقات ملی مهارت برای شرکت در چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت آلمان در سال 2013 انتخاب خواهند شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه تاکید کرد: جوانان ماهر شامل کارآموزان و آموزش دیدگان آموزش فنی وحرفه ای، هنرجویان آموزش و پرورش در رشته های کار و دانش، فنی و حرفه ای و نظری، دانشجویان دانشگاه ها و همچنین کارگران واحدهای صنعتی و صنفی؛ از شرکت کنندگان مسابقات ملی مهارت امسال هستند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: ایجاد بسترمناسب جهت رقابت سالم بین مهارت آموختگان، اعتلای ارزش کار در جوانان و جامعه، ایجاد فرصت و امکان تبادل اطلاعات فنی وحرفه ای بین جوانان، ایجاد فرصت مناسب جهت شکوفایی و کشف استعدادهای حرفه ای جوانان، فراهم نمودن شرایط شرکت حرفه آموختگان در صحنه رقابت های بین المللی وآشنایی با تکنولوژی پیشرفته و جدید؛ از جمله اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت است.

پرند افزود: برگزیدگان کشوری مسابقات ملی مهارت علاوه بر شرکت در مسابقات جهانی، با عضویت در بنیاد نخبگان کشور از امتیازات خاص نخبگان نیز برخوردار می شوند.

کد مطلب 1698566

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها