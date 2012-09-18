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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۷:۴۵

از سوی دبیرخانه جشنواره/

برنامه‌های بخش جنبی نهمین جشنواره تئاتر رضوی در بجنورد اعلام شد

برنامه‌های بخش جنبی نهمین جشنواره تئاتر رضوی در بجنورد اعلام شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: دبیرخانه نهمین جشنواره تئاتر رضوی در بجنورد، برنامه‌های بخش جنبی این جشنواره را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، اجرای نمایش توره، شبیه خوانی، معرکه گیری، خان خان و نقالی توسط هنرمندان به معرض نمایش گذاشته می‌شود.

بر این اساس مجلس روایت خوانی و نقالی همه روزه عصرها توسط هنرمندان در مجتمع فرهنگی و هنری گلشن بجنورد، از دیگر برنامه‌های جنبی این جشنواره عنوان شده است.

همچنین برپایی نمایشگاه عکس از نمایش‌های اجرا شده در سه دوره گذشته در تالارهای گلشن و حافظ بجنورد و نیز نمایشگاه عکس از آثار نمایشی این دوره همزمان با اختتامیه جشنواره را، می‌توان به برنامه‌های این دوره از جشنواره تئاتر رضوی افزود.

نهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی از صبح سه شنبه 28 شهریورماه آغاز و تا روز پنجشنبه 30 شهریور ماه سال جاری، با اجرای 9 گروه نمایشی در 2 نوبت صبح و بعدازظهر در تالار فرهنگی هنری گلشن و تالار حافظ بجنورد برگزار می‌شود.

کد مطلب 1698590

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