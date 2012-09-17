خدمات تنها استخر جانبازان قم نیم بها ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار است چند طرح ورزشی همزمان با دهه کرمت و همچنین گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش در مهر ماه در شهر مقدس قم مورد بهرهبرداری قرار بگیرد، خدمات برخی اماکن ورزشی نیز به صورت نیم بها ارائه می شود.
این در حالی است که استخر واقع در مجموعه ورزشی جانبازان میدان 72 تن قم به نام یکی از شهدای سرافراز هشت سال دفاع مقدس یعنی شهید حسین دخانچی نامگذاری شده است و از سال 1387 تا کنون به عنوان یکی از مهمترین طرح های ورزشی به بهره برداری رسیده در قم خدمات متنوعی را به جامعه ورزش به خصوص دوستداران شنا ارائه می دهد.
این استخر که روزانه پذیرای صدها ورزش دوست و علاقمند به ورزش شنا است، با تدبیر مدیریت آن در ایام مبارک و فرخنده دهه کرامت و همچنین گرامداشت هفته تربیت بدنی و ورزش که از بیست و ششم مهرماه آغاز خواهد شد، خدمات خود را به صورت نیمه بها در اختیار شهروندان قم گذاشته است.
اما نگاهی به رشد و پیشرفت ورزش قم در بخش عمرانی در سال های اخیر نشان می دهد که طرحهای ورزشی متنوعی برای مردم ورزش دوست استان قم ساخته و احداث شدهاند که این پروژهها تدابیر اداره کل ورزش و جوانان قم را برای تدارک بهینه امکانات و فضاهای ورزشی در شهر قم را بیش از پیش محقق کرده است.
این در حالی است که در مناسبت های پیش رو قرار است چند طرح ورزشی جدید در قم به بهره برداری برسد که طرحهای ورزشی مورد نظر شامل زمین روباز ورزشی، سالن و زمین چمن مصنوعی فوتبال برای استفاده ورزشکاران و ورزش دوستان آماده بهرهبرداری است.
نگاهی به روند رو به رشد افزایش سرانه فضاهای ورزشی در استان قم در سالهای اخیر نشان می دهد که 9 فضای ورزشی در هفته تربیت بدنی و پنج مکان ورزشی در گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب در سال 1388 و همچنین هشت فضای ورزشی دیگر در هفته دولت و دهه فجر سال 1389 در قم به بهرهبرداری رسید و در اختیار ورزشکاران قرار گرفت و بعد از افتتاح بیش از شش طرح ورزشی در سال 90، اکنون چند طرح جدید برای سال جاری در حال آماده سازی برای استفاده مردم قرار دارد.
همچنین در شرایط فعلی چند طرح ورزشی نیمهتمام در استان قم وجود دارد که در تعامل با مسئولان استان و وزارت ورزش و جوانان تلاش شده است تا بخش عمدهای از آنها به سرعت به پایان رسانده و آماده بهرهبرداری شود، در حالی که با بهرهبرداری از این طرحها، سرانه فضاهای روباز و سرپوشیده ورزشی قم با سرعت مناسبی در مسیر نزدیک شدن به سرانه هدف برنامه توسعه کشور پیش میرود.
قم - خبرگزاری مهر: خدمات تنها استخر جانبازان قم یعنی استخر شهید دخانچی در دو مناسبت مهم پیش رو به صورت نیم بها به علاقمندان به شنا در قم ارائه می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار است چند طرح ورزشی همزمان با دهه کرمت و همچنین گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش در مهر ماه در شهر مقدس قم مورد بهرهبرداری قرار بگیرد، خدمات برخی اماکن ورزشی نیز به صورت نیم بها ارائه می شود.
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