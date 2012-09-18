به گزارش خبرنگار مهر، به منظور رشد و توسعه فوتبال قم از رده های سنی پایه و در ادامه برنامه ها و اهداف کلان هیئت فوتبال استان قم نخستین دوره مسابقات لیگ رده سنی نونهالان 13 سال قم به همت کمیته جوانان و استعدایابی این هیئت راه اندازی شد.



حضور بازیکنان زیر 13 سال در لیگ نونهالان قم



بر اساس برنامه ریزی انجام شده در کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال استان قم، نخستین دوره رقابت های لیگ نونهالان رده سنی زیر 13 سال استان قم از جمعه این هفته در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه تختی قم کلید خواهد خورد.



مهدی رضایی مسئول فعال کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طی دو سال گذشته با راه اندازی پایگاه استعدادیابی این رشته به دنبال کشف و پرورش استعدادهای فوتبال قم بوده ایم.



وی با بیان اینکه قم سرشار از استعدادهای ناب فوتبال است و در آینده ای نزدیک پشتوانه فوتبال قم خواهند بود، یاد آور شد: امیدواریم بتوانیم با راه اندازی لیگ رده سنی نونهالان زیر 13 سال و استمرار آن در سال های آینده، فوتبالی نوین را پایه ریزی نمائیم.



رقابت هشت تیم به شکل دوره ای تا تعیین تیم قهرمان



رضایی نژاد با بیان اینکه امسال با حضور هشت تیم این مسابقات تنها در روزهای جمعه و با حضور خانواده های فوتبال آموزان برگزار خواهد شد، عنوان داشت: هدف ما این است که در کنار آموزش فوتبال و تلاش برای شناخت استعدادها، به تحصیل بچه ها لطمه نخورد.



وی اضافه کرد: بعد از برگزاری فستیوال مدارس فوتبال در سنین 10، 11، 12 و 14 سال و فستیوال مدارس فوتسال در سنین 10، 12 و 14 سال، اوج فعالیت های کمیته جوانان برگزاری لیگ نونهالان 13 سال خواهد بود که امیدواریم در آینده ای نه چندان دور بهترین خروجی را برای فوتبال قم و کشور داشته باشیم.



مسئول کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال استان قم با دعوت از علاقمندان به فوتبال برای حضور در مجموعه ورزشی تختی قم و تماشای این رقابت ها به منظور افزایش روحیه بازیکنان تیم های شرکت کننده، افزود: تیم های فوتبال نونهالان آسیا، افشید، پارسا، صبا، شهدای جنت آباد، سینا، هلال مهر و هنگ در این دوره از لیگ قم حضور دارند که هفته نخست این مسابقات روز جمعه 31 شهریور ماه با انجام چهار دیدار برگزار خواهد شد.