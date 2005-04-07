اصلاحات يعني برقراري عدالت، مبارزه با مفسدان اقتصادي، حل مشكلات مردم و پاسخگويي به مطالبات آنها// ما مصمم به ادامه فعاليت هاي هسته اي هستيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، لاريجاني در ادامه سخنان خود در اجتماع انبوه و پرشكوه مردم شهر مراغه به پرسش هاي آنان در زمينه هاي مختلف پاسخ گفت.

يك شهروند مراغه اي از دكتر لاريجاني پرسيد: چرا در زمان رياست شما در صدا وسيما در يك برنامه راديويي به شهروندان آذري اهانت شد و آنان را مسخره كردند، دكتر لاريجاني پاسخ داد: اصلا اين طور نيست. من در صدا وسيما به تمامي شبكه هاي راديو و تلويزيوني بخشنامه كردم كه هيچ كس حق ندارد به اقوام و گويش آنان اهانت كند و آنها را مسخره كند.

عضو شوراي انقلاب فرهنگي گفت: من افتخار مي كنم عالمي چون علامه طباطبايي كه مردم، ارادت زيادي به ايشان دارند زاده آذربايجان است.

كانديداي احتمالي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد: در توسعه شبكه هاي استاني به دنبال حفظ و صيانت از اقوام ايراني بوديم و بيشترين ظرفيت را براي احياي فرهنگ، هنر، موسيقي و گويش اقوام ايراني از جمله آذري زبانها ايجاد كرديم.

وي در پاسخ به سوالي درباره روند مذاكرات هسته اي ايران و اروپا گفت: آمريكا و اروپا مي خواهند جلوي پيشرفت و توسعه ايران را بگيرند و نمي خواهند تراز علمي ملت ايران در سطح يك كشور صنعتي پيشرفته باشد. ما مصمم به ادامه فعاليت هاي هسته اي هستيم و از اين حق مسلم ايران عقب نشيني نمي كنيم.

عضو شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: نبايد اجازه دهيم آمريكا و اروپا نيازهاي خود به ايران را به صورت امتياز به ايران تحميل كنند. ديپلماتهاي ما در مذاكرات سياسي بايد به دنبال بستر سازي براي توسعه اقتصادي كشور نيز باشند.

بنابر اين گزارش دكتر لاريجاني قبل از پاسخ به سوالات حضار، از مراغه به عنوان يكي از استوانه هاي علمي كشور ياد كرد و گفت: پيشينه تاريخي و علمي مراغه، موجب افتخار و بالندگي است. هر نقطه آغاز تحولات بنيادين در ايران از خدماتي است كه توسط فيلسوف و منجم و رياضيدان برجسته ايراني خواجه نصيرالدين طوسي زاده شهر مراغه انجام گرفته است.

وي همچنين در ادامه سفر به استان آذربايجان شرقي در جمع پرشور شهر ملكان در مسجد امام علي (ع) اين شهر حضور يافت و به تشريح برنامه ها، مواضع و ديدگاه هاي خود در خصوص دولت آينده پرداخت.

شور و استقبال مردم ملكان در استقبال از دكتر لاريجاني بسيار چشمگير بود، به گونه اي كه جمعي از مسوولين و اهالي شهر در ميدان ورودي ملكان اجتماع كرده بودند و منتظر ورود وي به اين شهر بودند.