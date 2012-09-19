شرایط تهران برای شرکت در اجلاس فنلاند/ واکنش به تهدید حمله به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه با حضور در خبرگزاری مهر در این باره که آمریکا اعلام کرده که ژاپن و 10 کشور دیگر از تحریم های آمریکا معاف شده اند گفت: ما قبلا گفته بودیم که شرایط اقتصادی دنیا و بازار انرژی به گونه ای نیست که کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران را که به لحاظ ذخایر انرژی در جایگاه بسیار بالایی قرار دارد از صحنه بازار انرژی حذف کرد. به ویژه که کشورهای در حال توسعه ای که در آینده نزدیک جزو قدرت های اقتصادی هستند و اغلب در کشورهای آسیایی قرار دارند برای ادامه رشد بالای اقتصادی نیاز به دسترسی مطمئن و بلند مدت و منابع انرژی دارند اگر قرار باشد منابع انرژی ایران محدود بشود در امکان جایگزینی مطمئن برای تامین نیازهای آنها وجود نخواهد داشت و همین امر رشد اقتصادی آنها را تهدید می کند.

مهمانپرست با اشاره به اینکه این کشورها نیز به این نتیجه رسیده اند که یکی از اهداف مقامات آمریکایی از تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کردن به رقبای اقتصادی آمریکاست و با این شگرد آنها می خواهند قدرت های اقتصادی را با مشکلات زیادی مواجه کنند بیان کرد: آنها سعی می کنند هم در ظاهر تصمیم سیاسی را اتخاذ کنند که نشان دهنده محدود کردن جمهوری اسلامی ایران باشد و از طرف دیگر واقعیت های دنیای امروز را و نیاز به انرژی موجود در کشورها را نمی توانند پنهان کنند اکنون به سمت فصل زمستان می رویم و در فصل سرد نیاز کشورها به انرژی بیشتر می شود و تامین خلاء موجود از تامین نفت ایران به راحتی قابل جبران نیست و این می تواند قیمت نفت را در بازار بالا ببرد.

وی ادامه داد: اقتصاد کشورهای غربی و آمریکایی در شرایطی است که تحمل چنین افزایش قیمتی را در منابع انرژی ندارد و آنها با تحریم ایران در واقع خود و مردمشان را تحریم می کنند چون جمهوری اسلامی ایران ممکن است در یک مقطعی نفت کمتری صادر کند ولی با توجه به افزایش قیمت بهای بیشتری را دریافت می کند ضمن اینکه اگر ما در مقطعی نفت کمتری صادر کنیم ذخایر دیگر نفتی مان حفظ می شود و ارزش خود را خواهد داشت و ضرر اصلی کشورهای غربی و دارای برنامه های رشد اقتصادی بالا خواهند دید.

از زندانیان در سوریه خبر جدیدی نیست

سخنگوی وزارت امورخارجه درباره آخرین اخبار از ربوده شدگان در سوریه گفت: خبر جدیدی نداریم، تلاش ها ادامه دارد تا از وضعیت آنها اطلاعات دقیقی به دست بیاید و زمینه های آزادی فراهم شود. شرایط سوریه بحرانی و با دخالت خارجی به وجود آمده و متأسفانه برخی از این گروه ها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود دست به اقدامات غیر انسانی مثل ربودن انسان ها می زنند کار قابل دفاعی نیست. تلاش صورت می گیرد که از هم از طریق دولت سوری و هم کشورهایی که ارتباط با این گروه ها دارند، مذاکرات صورت بگیرد تا مقدمات آزادی آنها فراهم شود.

وی درباره سفر هیأت کنسولی به عربستان برای پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی و نیز اتباع اعدام شده در عربستان گفت: ما هنوز ویزا دریافت نکرده ایم و دولت سعودی باید با دادن ویزا همکاری خود را با این مسئله نشان دهد که تا کنون ویزا دریافت نشده است.

رژیم صهیونیستی گستاخانه نقش عنصر مزاحم را ایفا می کند

مهمانپرست درباره نزاع بین آمریکا و رژیم صهیونیستی که در رسانه ها مطرح شده و گزارش منابع امنیتی آمریکا بیان کرد : یک ارتباط عمیق و پیوند مشخص بین سیاست های مقامات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا وجود دارد و قابل مشاهده است. رژیم صهیونیستی فرزند نامشروعی است که توسط برخی مقامات غربی و دولت های کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس بوجود آمده است.

وی ادامه داد: احساس مقامات رژیم صهیونیستی این بوده است که هر جنایتی از سوی آنها مورد حمایت این کشورها قرار خواهد گرفت و این کار را به جایی رسانده که در خیلی از نقطه نظرات حامیان خود نیز احترامی قائل نیستند و گستاخانه سعی می کنند نقش عنصر مزاحم را ایفا کنند.

سخنگوی وزارت امورخارجه خاطرنشان کرد: ممکن است در بعضی از مسائل سیاسی نوع رفتار رژیم صهیونیستی منافع ملی این کشورها را به خطر بیاندازد و چون افکار عمومی در کشورهای غربی از این مسئله مطلع می شوند طبیعی است که فشارهایی را به دولت های خود وارد می کند . برای مردمی که در آمریکا ، کانادا، انگلیس و کشورهای غربی زندگی می کنند، قابل توجیه نیست که مقامات دولتی از درآمدهای مالیاتی این مردم دست به اقداماتی برای حمایت از رفتارهای غیر عاقلانه مقامات صهیونیستی بزنند که نهایتا مردم را به خطر می اندازد و جایگاه آنها را زیر سئوال می برد.

مهمانپرست تصریح کرد: فکر می کنم حتی در کشورهای غربی تحمل رفتارهای جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به پایان رسیده و اختلافاتی که از آن یاد می شود ناشی از به خطر افتادن منافع ملی کشورهای غربی است که ممکن است در آینده در سیاست های کلی این کشور نیز تغییراتی را مشاهده کنیم.

وی درباره تغییر خط قرمزها نسبت به ایران گفت: خط قرمز و آبی و این چیزهایی که بکار می برند بیشتر به درد پر کردن اوقات فراغت خودشان می خورد و کسی در ایران و کشورهای منطقه ذره ای در بین مردم و اهل سیاست هیچ اعتباری برای این گونه اظهارات قائل نمی شوند. این مسئله دو حالت دارد یا باید واقعیت های منطقه را درک کنیم و به استقلال کشورها احترام بگذاریم و از جنایت و تجاوز و کشتار دست بردارند و یا ممکن است دست به اقدام غیر عاقلانه ای بزنند و وارد یک ریسک بسیار خطرناک شوند که تبعات آن را نیز باید بپذیرند.

سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: این که بخواهند چارچوب تعیین کنند و موضوعاتی درباره حمله رژیم صهیونیستی مطرح کنند بیشتر یک جنگ روانی است و ما فکر نمی کنیم کار غیر عاقلانه در بین کشورهای غربی به حدی رسیده باشد که اجازه وارد شدن به چنین میدان خطرناکی را به خود بدهند چون ممکن است اقداماتی را در منطقه شروع کنند که بخواهند ناامنی و بی ثباتی را کلید بزنند ولی قطعا نقطه پایانی برای آنها وجود نخواهد داشت.

رژیم صهیونیستی مهمترین مشکل بحث خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای است

مهمانپرست درباره بررسی پرونده اسرائیل در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: رژیم صهیونیستی مهمترین مشکل بحث خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای است و تنها مانع و مزاحم برای این ایده کشورها بوده است.

وی افزود: یکی از موضوعات اصلی در بین اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهایی که معاهده ان پی تی را امضا کردند تخطی هایی است که رژیم نامشروع دارد و به بهانه اینکه عضو ان پی تی نیست حتی اجازه بازرسی را نیز به آژانس نمی دهد.

سخنگوی وزارت امورخارجه خاطرنشان کرد: این فضا در بین کشورهای عضو آژانس بین المللی بوجود آمده که چطور کشورهایی که پایبند به معاهده ان پی تی هستند و به صراحت مخالفت خود را با سلا ح های هسته ای اعلام می کنند و تنها می خواهند از حقوق خود برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای برخوردار باشند تحت فشار قرار می گیرند ولی کسانی که نه معاهده ان پی تی را امضا کرده اند و نه پایبند به بندهای تصویب شده در آژانس هستند و سلاح های هسته ای دارند و انکار هم نمی کنند مورد توجه بازرسین آژانس و شورای حکام قرار نمی گیرند.

مهمانپرست تاکید کرد: این فضای ایجاد شده باعث می شود شاهد تحرکاتی باشیم که اگرقرار باشد بحث عادلانه ای به لحاظ فنی در آژانس بررسی و متخلفین شناسایی شوند حتما رژیم صهیونیستی باید در صدر متخلفین قرار بگیرند.

وی درباره حضور و سطح هیئت ایرانی در اجلاس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای که قرار است در فنلاند برگزار شود گفت: باید جزئیات آن معلوم شود که چقدر جدی هستند و در این اجلاس قرار است بر روی چه موضوعاتی حرکت کنند. بزرگترین مانعی که در این حرکت وجود دارد رژیم صهیونیستی است که باید مشخص شود جایگاه این رژیم در اجلاس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای کجاست در هر صورت باید جزئیات مسئله را بررسی کنیم و بعد تصمیم بگیریم.