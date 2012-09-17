واکنش منفعلانه مقامات تونس به خروج کارکنان سفارت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "الیاس الفخفاخ "گفت : تصمیم آمریکا برای خروج کارکنان فرعی خود از سفارتخانه اش در تونس، اقدامی مبالغه آمیز بوده است.

وی افزود: ما به تصمیم آمریکایی ها احترام می گذاریم و برای ایجاد اعتماد هر اقدامی به عمل می آوریم، اما وضع تونس مشابه سودان نیست.

الفخفاخ با اشاره به خروج کارکنان سفارت آمریکا در سودان و اقدام مشابه آن در تونس بیان کرد: تونس قابل مقایسه با سودان نیست و ارزیابی آمریکایی ها درست نبوده است.

وی گفت : تونس به میانه روی و تسامح معروف است و همه اسلام گرایان را نباید به یک چشم نگاه کرد، زیرا خشونت طلبان آنها اندک هستند.