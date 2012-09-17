  1. بین الملل
۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۳۳

با ابراز نگرانی صورت گرفت؛

واکنش منفعلانه مقامات تونس به خروج کارکنان سفارت آمریکا

واکنش منفعلانه مقامات تونس به خروج کارکنان سفارت آمریکا

وزیر گردشگری تونس از تصمیم آمریکا برای خارج کردن برخی از کارکنان سفارتش در پی تشدید اعتراضات مردم تونس به فیلم موهن ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به  نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "الیاس الفخفاخ "گفت : تصمیم آمریکا برای خروج کارکنان فرعی خود از سفارتخانه اش در تونس، اقدامی مبالغه آمیز بوده است.

وی افزود: ما به تصمیم آمریکایی ها احترام می گذاریم و برای ایجاد اعتماد هر اقدامی به عمل می آوریم، اما وضع تونس مشابه سودان نیست.

الفخفاخ با اشاره به خروج کارکنان سفارت آمریکا در سودان و اقدام مشابه آن در تونس بیان کرد: تونس قابل مقایسه با سودان نیست و ارزیابی آمریکایی ها درست نبوده است.

وی گفت : تونس به میانه روی و تسامح معروف است و همه اسلام گرایان را نباید به یک چشم نگاه کرد، زیرا خشونت طلبان آنها اندک هستند.

کد مطلب 1698608

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