آثار منتخب جشنواره ضامن آهو نیازمند اجرای عمومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بختیاری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: آثار منتخب جشنواره ضامن آهو نباید محدود به اجرای جشنواره باشد و نیازمند گسترش آثار در اجراهای عمومی هستیم.

وی افزود: قطعاً آثار منتخب حاصل تلاش جدی عوامل آن در یک پروسه رقابتی است که این امر می طلبد برای فراگیری آثار، حمایت لازم جهت اجراهای عمومی به عمل آید.

کارگردان نمایش عروسکی "صدای پای باران" در ششمین جشنواره ضامن آهو تصریح کرد: حمایت از این آثار می تواند زمینه اجراهای عمومی را دراستان های مختلف فراهم کند و باعث گسترش آثار هنری با نام جشنواره ضامن آهو باشد.

وی با بیان این که تاکنون در چهار دوره این جشنواره صاحب عناوین متعددی شده است، خاطرنشان کرد: کسب رتبه دوم در دومین دوره و دو رتبه اول در دوره های بعدی از افتخارات کسب شده بنده در این جشنواره است که امسال نیز نمایش "صدای پای باران" در بخش نهایی به عنوان یکی از 10اثر برگزیده حضور دارد.

بختیاری که آثار هنری خود را با همکاری همسرش "سمیه گلباز" اجرا می کند، یادآورشد: در همه آثار همکاری همسرم را دارم و مدیون تلاش های ارزنده وی که کارشناس نمایش عروسکی است در کسب موفقیت های متعدد هستم.

در کارنامه هنری" داوود بختیاری" اثر برگزیده جشنواره بین المللی مبارک با نام "دخترک و کوزه ، اجرای" نمایش زندگی"درکشورهندوستان، برگزیده پنجمین دوره جشنواره ضامن آهودر بندرعباس، فقط باکمی فاصله و چندین کار تلویزیونی به چشم می خورد، وی فارغ التحصیل رشته کارگردانی است که در ششمین دوره جشنواره با نمایش عروسکی " صدای پای باران" حضور دارد.