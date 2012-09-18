انگور و کشمش تاکستان دارای برند می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره ملی انگور استان قزوین روز دوشنبه با حضور آیت الله اسلامی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، استاندار، نماینده مردم تاکستان در مجلس و مشاور وزیر جهاد کشاورزی و همچنین جمعی از کارشناسان استانهای کشور و مسئولان محلی در مجتمع فرهنگی امام علی شهر تاکستان برگزار شد.

احمد عجم در این جشنواره گفت: کشاورزی در کشور و استان ما باید اقتصادی شود تا شاهد افزایش کیفی محصول و تشویق بهره برداران برای حضور در این عرصه باشیم.



ضرورت اقتصادی بودن کشاورزی

استاندار قزوین یادآورشد: باید مرز مشخصی بین کشاورزی معیشتی و اقتصادی قائل شویم که در این راستا راهکارهای مهمی در استان و کشور مطالعه شده و با توجه به آن که یکی از دغدغه های دولت و کشاورزان رفع نگرانی ها و مشکلات بهره برداران است با تشکیل کارگروه ویژه کشاورزی در استانهای کشور در مدت هشت ماه از آغاز فعالیت کارهای موثری انجام شده است.

این مسئول تصریح کرد: با کمک نمایندگان مجلس و مشارکت کشاورزان باید نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنیم و در مسیر کشاورزی اقتصادی حرکت کنیم که موفقیت در این راستا به توسعه صادرات غیرنفتی کمک خواهد کرد.

40 درصد صادرات کشمش کشور از قزوین

عجم گفت: انگور و کشمش از محصولات مهم استان و کشور است و از آنجا که 40 درصد کشمش صادراتی کشور از استان قزوین و بویژه از تاکستان صورت می گیرد قادریم این میزان را تا 50 درصد افزایش دهیم.



وی یادآورشد: برای شناسایی بازارهای صادراتی به راه اندازی کنسرسیومی متشکل از تولیدکنندگان و صادرکنندگان توانمند استان نیازمندیم تا بتوانیم این محصول مرغوب را به اقصی نقاط جهان یادر کنیم.

برندسازی اعتماد سازی است

استاندار قزوین با اشاره به ضرورت برندسازی در محصول کشمش و انگور تاکستان گفت: متاسفانه علیرغم تولید محصولی مرغوب با کیفیت جهانی هنوز برندی در این زمینه نداریم تا محصول خود را جهانی کنیم و نگذاریم کشمش ایران با نام کشورهای دیگر عرضه شود.

عجم گفت: کشمش استان قزوین باید با برند خاص و نام این منطقه مانند تات عرضه شود که خوشبختانه در سفر هیئت تجاری استان به روسیه که در ماه گذشته صورت گرفت سفیر کشورمان ضرورت تشکیل این کنسرسیوم را تشریح و برای تقویت آن هم اعلام آمادگی کردند که باید از این فرصت برای تحقق این مهم استفاده کنیم.

وی یادآورشد: باید نمایندگان قوی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان در این تشکل حضور یابند تا صادرات کشمش از استان هدفمند شود و بتوانیم در بازارهای مهمی مانند روسیه پر رنگ تر حاضر شویم.

استاندار قزوین مرکز تحقیقات انگور تاکستان را از مراکز بسیار مهم پژوهشی کشور دانست و افزود: در این مرکز بیش از 1200 گونه و ژن انگور نگهداری می شود و با فعال شدن مرکز آموزش در استان زیرساختهای کارهای تحقیقاتی و علمی در زمینه انگور بخوبی فراهم شده که در توسعه علمی باغات انگور موثر است.



قزوین پایلوت محصولات ارگانیک

این مسئول در ادامه بیان کرد: در شورای استاندارد استان مصوب شد تا قزوین پایلوت محصولات ارگانیک شود تا بتوانیم در

استانداردسازی هم اعمال نظر کنیم و با نوشتن قوانین آن از داشته های علمی و تجربی استان بخوبی استفاده کنیم.

وی گفت: خوشبختانه شکل گیری کانون انگور کشور در مراحل پایانی است و با پیگیری و تحقق تعیین ردیف بودجه مستقل برای انگور استان با همکاری نمایندگان مجلس امیدواریم در بودجه 92 این کار عملیاتی شود.

500 میلیارد تومان اعتبار داربستی کردن باغات انگور استان

عجم با بیان اهمیت داربستی کردن باغات انگور در استان تصریح کرد: با وجود 35 هزار هکتار باغ انگور در استان و 25 هزارهکتار در تاکستان برای داربستی کردن باغات انگور بیش از 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که اجرای این طرح مهم به افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها کمک خواهد کرد.

اراده دولت کیفی سازی محصول انگور است

استاندار تصریح کرد: اراده دولت کیفی سازی محصول انگور است تا فعالیتها اقتصادی شود و صادرات بیش از گذشته افزایش یابد.

این مسئول گفت: اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار، قطره ای و استفاده از شیوه های مدرن موجب می شود یک سوم تا یک دوم مصرف آب کاهش یابد که این کار در استان با جدیت پیگیری خواهد شد.



استاندار قزوین راه اندازی دائمی دبیرخانه انگور در تاکستان را از کارهای در دست اقدام ذکر کرد و اظهارداشت: برای اجرای کارهای علمی و زیربنایی آمادگی داریم تا زمینه تحصیل علاقمندان به رشته انگور را در دانشگاه علمی کاربردی قزوین فراهم کنیم.

عجم در پایان حمایت جدی استانداری از طرحهای کشاورزی در بخش انگور را اعلام کرد.