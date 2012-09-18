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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۷:۲۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: برگزاری دیدارهای دوستانه تیم‌های فوتسال امید و بزرگسالان ایران و روسیه و آغاز مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با اول ذیقعده سال 1433 هجری قمری و هجدهم سپتامبر سال 2012 میلادی.

- دیدارهای دوستانه تیم‌های فوتسال امید و بزرگسالان ایران و روسیه امروز طبق برنامه زیر در اصفهان برگزار می‌شود:
* تیم فوتسال امید ایران - تیم فوتسال امید روسیه، ساعت 15، سالن پیروزی اصفهان
داوران: عبدالحمید باقری، رضا ترابی، ابراهیم محرابی افشار و روح الله مطهری

* تیم ملی بزرگسالان ایران - تیم ملی بزرگسالان روسیه، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان
داوران: وحید عرض پیما، پژمان رضایی، مرتضی شکرانه و علی حفیظی

- مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا از امروز با برگزاری هشت دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:
گروه A:
* دیناموزاگرب کرواسی - پورتوی پرتغال
* پاریسن ژرمن فرانسه - دینامو کی‌یف اوکراین

گروه B:
* مون پولیه فرانسه - آرسنال انگلستان
* المپیاکوس یونان - شالکه صفرچهار آلمان

گروه C:
* میلان ایتالیا - اندرلشت بلژیک
* مالاگای اسپانیا - زنیت سنت پترزبورگ روسیه

گروه D:
* دورتموند آلمان - آژاکس هلند
* رئال مادرید اسپانیا - منچسترسیتی انگلستان

- روز پنجم از چهارمین دوره رقابت‎های بسکتبال قهرمانی کاپ آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه A:
* چین - ماکائو
* لبنان - ازبکستان

گروه B:
* قطر - چین تایپه
* ایران - ژاپن

کد مطلب 1698646

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