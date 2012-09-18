تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با اول ذیقعده سال 1433 هجری قمری و هجدهم سپتامبر سال 2012 میلادی.

- دیدارهای دوستانه تیم‌های فوتسال امید و بزرگسالان ایران و روسیه امروز طبق برنامه زیر در اصفهان برگزار می‌شود:

* تیم فوتسال امید ایران - تیم فوتسال امید روسیه، ساعت 15، سالن پیروزی اصفهان

داوران: عبدالحمید باقری، رضا ترابی، ابراهیم محرابی افشار و روح الله مطهری

* تیم ملی بزرگسالان ایران - تیم ملی بزرگسالان روسیه، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان

داوران: وحید عرض پیما، پژمان رضایی، مرتضی شکرانه و علی حفیظی

- مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا از امروز با برگزاری هشت دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

گروه A:

* دیناموزاگرب کرواسی - پورتوی پرتغال

* پاریسن ژرمن فرانسه - دینامو کی‌یف اوکراین

گروه B:

* مون پولیه فرانسه - آرسنال انگلستان

* المپیاکوس یونان - شالکه صفرچهار آلمان

گروه C:

* میلان ایتالیا - اندرلشت بلژیک

* مالاگای اسپانیا - زنیت سنت پترزبورگ روسیه

گروه D:

* دورتموند آلمان - آژاکس هلند

* رئال مادرید اسپانیا - منچسترسیتی انگلستان

- روز پنجم از چهارمین دوره رقابت‎های بسکتبال قهرمانی کاپ آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* چین - ماکائو

* لبنان - ازبکستان

گروه B:

* قطر - چین تایپه

* ایران - ژاپن