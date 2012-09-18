تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با اول ذیقعده سال 1433 هجری قمری و هجدهم سپتامبر سال 2012 میلادی.
- دیدارهای دوستانه تیمهای فوتسال امید و بزرگسالان ایران و روسیه امروز طبق برنامه زیر در اصفهان برگزار میشود:
* تیم فوتسال امید ایران - تیم فوتسال امید روسیه، ساعت 15، سالن پیروزی اصفهان
داوران: عبدالحمید باقری، رضا ترابی، ابراهیم محرابی افشار و روح الله مطهری
* تیم ملی بزرگسالان ایران - تیم ملی بزرگسالان روسیه، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان
داوران: وحید عرض پیما، پژمان رضایی، مرتضی شکرانه و علی حفیظی
- مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا از امروز با برگزاری هشت دیدار طبق برنامه زیر آغاز میشود:
گروه A:
* دیناموزاگرب کرواسی - پورتوی پرتغال
* پاریسن ژرمن فرانسه - دینامو کییف اوکراین
گروه B:
* مون پولیه فرانسه - آرسنال انگلستان
* المپیاکوس یونان - شالکه صفرچهار آلمان
گروه C:
* میلان ایتالیا - اندرلشت بلژیک
* مالاگای اسپانیا - زنیت سنت پترزبورگ روسیه
گروه D:
* دورتموند آلمان - آژاکس هلند
* رئال مادرید اسپانیا - منچسترسیتی انگلستان
- روز پنجم از چهارمین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی کاپ آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه A:
* چین - ماکائو
* لبنان - ازبکستان
گروه B:
* قطر - چین تایپه
* ایران - ژاپن
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