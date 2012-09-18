ضامن آهو جشنواره ای موفق در انتقال مفاهیم دینی به کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو از امروز کار خود را در فرهنگسرای طوبی بندرعباس آغاز می کند، جشنواره ای که برگزاری آن از سال 86 در استان هرمزگان آغاز شده و طی پنج سال گذشته تحولات بزرگی را در تئاتر کودک و نمایش عروسکی استان هرمزگان ایجاد کرده است.

ضامن آهو به عنوان یکی از جشنواره های زیر مجموعه جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) و به طور تخصصی در بخش تئاتر کودک و نمایش عروسکی و با محوریت نمایشهای مرتبط با حضرت امام رضا فعالیت خود را در استان هرمزگان آغاز کرد و هم اکنون در زمان آغاز ششمین دوره خود به یکی از جشنواره های بسیار معتبر تئاتر کودک کشور تبدیل شده که هرساله گروههای مختلفی مشتاق شرکت در آن هستند.

شکوفایی تئاتر کودک در هرمزگان با جشنواره ضامن آهو



هنر نمایش و تئاتر در هرمزگان از پیشینه ای بسیار طولانی برخوردار است اما در این میان به مبحث بسیار مهم نمایشهای مخصوص کودکان و آثار عروسکی توجه کمتری صورت گرفته بود، اما برگزاری جشنواره ضامن آهو در هرمزگان شکوفایی گروههای تئاتر کودک این استان را در پی داشت و این گروهها توانستند در کنار رقابت با گروههای نمایشی دیگر نقاط کشور به خوبی رشد کنند.

کسب رتبه های برتر جشنواره ضامن آهو توسط گروههای هرمزگانی بیانگر این مسئله است که جشنواره ضامن آهو انگیزه ای مضاعف را در میان اهالی هنر نمایش استان هرمزگان برای اجرای کارهای مخصوص کودکان ایجاد کرده و گروههای نمایشی هرمزگان پس از برگزاری این جشنواره توانستند به خوبی خود را در کشور مطرح کنند.

ضامن آهو راه رسیدن به جشنواره های بین المللی



ضامن آهو هم اکنون در کشور به جشنواره ای تبدیل شده که در ششمین دوره آن بیش از 70 گروه نمایشی متاقضی شرکت در این جشنواره بودند اما از میان آنها تنها 10 اثر برتر به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند.

این جشنواره معتبر هم اکنون یکی از راههای ورود به جشنواره بین المللی تئاتر فجر است و اثر برتر بخش تئاتر صحنه ای جشنواره ضامن آهو در هرمزگان به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه پیدا می کند.

همچنین اثر برتر بخش تئاتر عروسکی جشنواره ضامن آهو نیز به جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی مبارک که هرساله توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود، نیز راه پیدا می کند.

رسیدن به این دو جشنواره معتبر بین المللی موجب شده تا گروههای نمایشی منتخب هرساله تمامی تلاش خود را برای اجرایی مطلوب در جشنواره ضامن آهو به کار ببندند و از این رو علاقه مندان به تئاتر کودک در هرمزگان هرساله شاهد اجراهایی با کیفیت در جشنواره ضامن آهو هستند.

انتقال مفاهیم دینی به کودکان از طریق هنر نمایش



اما اگر از سویی دیگر به جشنواره ضامن آهو بنگریم، برگزاری مستمر این جشنواره شور و اشتیاق خاصی را در میان کودکان و نوجوانان هرمزگانی نیز ایجاد کرده است، به گونه ای که دیگر هرساله همزمان با دهه کرامت و ایام ولادت حضرت امام رضا (ع) کودکان و نوجوانان و همچنین علاقه مندان به تئاتر در هرمزگان منتظر برگزاری جشنواره ای با نمایشهای بسیار خوب هستند.

آثار این جشنواره که تمامی آنها حاوی داستانهایی با موضوع حضرت امام رضا هستند، ارتباط معنوی بسیار خوبی را با مخاطبان کودک و نوجوان خود ایجاد کرده اند و به نوعی می توان گفت این جشنواره تاثیرات معنوی بسیار خوبی را در کودکان داشته و آنها را از همین سنین کم با مفاهیم دینی آشنا شاخته است.

آموختن مفاهیم دینی و معنوی به کودکان مسئله ای است که نتایج بسیار مثبت آن را در آینده خواهیم دید و در این میان استفاده از هنر نمایش برای انتقال این مفاهیم دینی نیز بسیار موثر خواهد بود که جشنواره ضامن آهو در این راستا توانسته نقش بسیار مهمی را در تربیت دینی کودکان ایفا کند.

اما با وجود تمامی این مسائل می توان گفت، جشنواره ضامن آهو توانایی پیشرفت بسیار بیشتر را دارد و مسئولان برگزاری آن نباید به حد فعلی اکتفا کرده و باید به فکر برگزاری جشنواره در سطوح بسیار بالاتری باشند.

روزهای برگزاری جشنواره ضامن آهو را می توان به نوعی روزهای بهار و شکوفایی دیگری برای هنر نمایش به خصوص نمایش عروسکی و کودکان در استان هرمزگان دانست که چشم تمامی فعالان تئاتر کودک در کشور را به خود معطوف می سازد.

زمان اجرای نمایشهای جشنواره



ششمین دوره از جشنواره ضامن آهو از 28 شهریور الی دوم مهر ماه در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار می شود و برنامه اجرای نمایشهای آن به شرح زیر است:

صبح سه شنبه 28 شهریور نمایش "سلطان باغ بلور" به کارگردانی محمدجهانپا از مشهد و عصر همین روز نمایش "افسانه ماهک" به کارگردانی حسین چراغی از تهران به روی صحنه می روند.

صبح چهارشنبه 29 شهریور "کوپه شماره هشت" به کارگردانی مهدی سیم ریز از مشهد و عصر نمایش "صدای پای باران" به کارگردانی داوود بختیاری و سمیه گلباز از تهران اجرا می شوند.

نمایش های "به سمت شرق" به کارگردانی جواد رحیم زاده از مشهد و نمایش "جنگل قصه ها" به کارگردانی حامد رضوانی از بندرعباس به ترتیب صبح و عصر روز پنج شنبه 30 شهریور ماه اجرا خواهند شد.

صبح جمعه 31 شهریور نمایش "آرزوی نرگس" به کارگردانی فریبا چوپان نژاد از گرگان و عصر نمایش "پری کوچولوی دریایی" به کارگردانی مریم تیموری از تهران به روی صحنه می روند.

نمایش های "گلاب" به کارگردانی محسن پورقاسمی از همدان و نمایش "دنیا مثل باغچه، یه باغچه پر ستاره" به کارگردانی رضا جوشعار از بندرعباس به ترتیب صبح و عصر روز شنبه اول مهرماه اجرا خواهند داشت و اختتامیه جشنواره نیز یک شنبه دوم مهرماه ساعت 19 در فرهنگسرای طوبی برگزار می شود.

ساعت اجرای نمایشهای صبح 9 و 10:30 و ساعت اجرای نمایشهای عصر 18 و 20 است و تمامی نمایشها در سالن فرهنگ، فرهنگسرای طوبی بندرعباس به اجرا در می آیند.