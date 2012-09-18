فوتسال ایران و روسیه در یک سطح است/ ایران تیم قدرتمندی دارد

به گزاش خبرنگار مهر، اسکارو سرگی دوشنبه شب پس از پیروزی تیمش مقابل تیم ملی فوتسال ایران در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: ایران تیم بسیار قدرتمندی دارد و خوشحالم که دیدار تدارکاتی تیم ملی روسیه مقابل ایران برگزار شد.

وی در مورد وضعیت تیم ملی فوتسال ایران طی ماه‌های گذشته ادامه داد: قبول ندارم که تیم ملی فوتسال ایران روند نزولی طی کرده و به نظر من ایران همچنان یک تیم قدرتمند است، به هر حال برد و باخت در فوتسال وجود دارد و هر دو تیم بارها در بازی‌های مقابل یکدیگر به پیروزی رسیدند.

سرمربی تیم ملی فوتسال روسیه با اشاره به حضور بازیکنان برزیلی در تیم ملی روسیه بیان داشت: ما تنها دو بازیکن برزیلی در تیم ملی خود داریم و این دو بازیکن سال‌هاست برای تیم ملی ما به میدان می‌روند و این مسئله صحیح نیست که ما رو به استفاده از بازیکنان برزیلی آورده‌ایم.

وی با اشاره به شکست تیم ملی امید روسیه مقابل امید ایران اضافه کرد: باید بگویم تماشاگران تیم ملی امید فشار بسیاری روی تیم ما وارد کردند و همین مسئله باعث پیروزی تیم ایران مقابل روسیه شد.