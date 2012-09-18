نهضت باغداری در استان قزوین راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره ملی انگور استان قزوین روز دوشنبه با حضور پیمان فلسفی مشاور وزیر جهاد کشاورزی، محمد رضا ایزدیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت کشور، آیت الله اسلامی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، احمد عجم استاندار، رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، محمد رضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، علی اکبریان فرماندار تاکستان، جمعی از کارشناسان استانهای کشور و مسئولان محلی در مجتمع فرهنگی امام علی شهر تاکستان برگزار شد.

رجب رحمانی در اولین جشنواره ملی انگور استان گفت: در کل کشور بیش از 302 هزار هکتار باغ انگور وجود دارد که 35 هزار هکتار در استان قزوین و 25 هزار هکتار در تاکستان قرار دارد و برای داربستی کردن هر هکتار پنج میلیون تومان هزینه نیاز است.

وی افزود: خسارت 125 میلیارد تومان ناشی از بارندگی های اخیر در باغات تاکستان ضرورت داربستی کردن تمامی مزارع و باغات این منطقه را دو چندان می کند و اگر بخواهیم صادرات غیرنفتی با جدیت محقق شود باید کشاورزی نوین را توسعه بخشیم.

این نماینده مجلس یادآورشد: استان قزوین در سطح زیر کشت انگور مقام دوم کشور رار دارد و 14 درصد تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص داده و جایگاه استان و تاکستان در این زمینه شاخص است.

40 درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزی

رحمانی گفت: 40 درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزی است لذا باید در صنایع تبدیلی بیشتر کار شود تا بتوانیم صادرات غیر نفتی را رونق بخشیم.

وی از اعتبار 650 میلیارد تومانی صندوق توسعه خبر داد و یادآورشد: از این مبلغ تنها 150 میلیارد تومان اختصاص یافته که هنوز محقق نشده که باید با افزایش سقف بیمه چتر حمایتی از کشاورزان بیشتر شود.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در خصوص خرید کشمش از کشاورزان هم گفت: علیرغم آن که خرید کشمش بر اساس نرخ تورم تصویب شده اما این کار اجرایی نشده و مشکلات زیادی برای کشاورزان ایجاد کرده است.

ضرورت ایجاد نهضت باغداری در کشور

رجب رحمانی تصریح کرد: باید نهضت باغداری در کشور ایجاد شود و مانند مسکن مهر که افتخار دولت شد این حرکت به تقویت بخش کشاورزی هم کمک کند.

وی بیان کرد: در سفر اول هیئت دولت به استان مصوب شد تا 17 میلیارد تومان برای داربستی کردن باغات انگور اختصاص یابد که امیدواریم این طرح با سرعت بیشتری در استان اجرا شود تا اشتغال پایدار نیز محقق شود.

به گفته رحمانی هر هکتار باغ انگور به طور مستقیم برای دو نفر و غیر مستقیم برای سه نفر شغل ایجاد می کند که در تاکستانهای کشور در صورت اجرای طرحهای نوین قادریم تا دو میلیون شغل ایجاد کنیم.

انتقال آب الموت رود پیگیری می شود

وی با اشاره به ضرورت تامین آب مورد نیاز کشاورزی استان اظهارداشت: با کمک مجمع نمایندگان استان پیگیر انتقال آب الموت رود به استان هستیم زیرا در زمینه آب با کمبود مواجهیم هر چند از سد طالقان هم 38 میلیون مترمکعب آب دریافت می کنیم اما نیاز همچنان باقیست که امیدواریم با تکمیل مرمت کانالهای دشت قزوین و ساخت سد نهب آب بیشتری در اختیار کشاورزان تاکستان قرار گیرد.

رحمانی بیان کرد: اگر نهضت دباغداری در استان راه اندازی شود دیگر هیچ بیکاری در استان وجود نخواهد داشت و قادریم ضمن ایجاد اشتغال به اقتصادی شدن کشاورزی و افزایش درآمد بهره برداران هم کمک کنیم.

