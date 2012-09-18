به گزارش خبرنگار مهر‏، این روز‌ها از حرف و حدیث‌های بین مرغداران و مدیران فراوان می‌توان پیدا کرد که شاید بخشی از مشکلات مرغ و تخم مرغ در همین تناقضات رفتاری و گفتاری نهفته باشد.



اگر دیروز دعوا بر سر وارد نکردن مرغ بود امروز بر سر واردات مرغ است.



بهرام فهیمی یکی از مرغداران با سابقه قمی در این رابطه می‌گوید: الان به دنبال واردات و مازاد تولید دیگر جوجه ریزی مرغ گوشتی مقرون به صرفه نیست و اگر همین روند عدم جوجه ریزی ادامه یابد دوباره در چند ماه آینده قیمت مرغ بالا خواهد رفت.



این مرغدار قم اضافه می‌کند: ادامه روند حذف جوجه ریزی موجب کشتار مرغ‌های مادر و تخمگذار می‌شود که چرخه تولید مرغ مادر طولانی است و بحران مرغ در ماه‌های گذشته نیز به علت کشتار مرغ‌های مادر در سال گذشته بود.

مرغ مازاد خریداری می‌شود



اما امیر محمدی چهر، معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم وضعیت بازار را اینطور نمی‌بیند و در برابر ادعا‌های مطرح شده مرغداران می‌گوید: اگر مرغداران مرغ مازاد تولید داشته باشند سازمان صنعت، معدن و تجارت قم به صورت شیرین پک (بسته بندی منجمد با وزن‌های 1200 تا 1800 گرم) به قیمت کیلویی 4800 تومان خریداری و ذخیره می‌کند.



وی با حمایت از طرح واردات مرغ به خبرنگار مهر گفت: همین واردات بود که در مقطع بحرانی بازار مرغ را تنظیم کرد و قیمت کاذب و حبابی مرغ را از بین برد و اکنون قیمت جوجه و نهاده‌های دامی پایین آمده است پس باید مرغداران به دنبال یک سود منطقی باشند.



معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم ادامه داد: برنامه دیگری که داریم این است که مرغ زنده را با قیمت سازمان حمایت از تولید کنندگان که 3400 تا 3500 تومان است از مرغداران خریداری کنیم و در عوض سویا و ذرت در اختیار مرغداران بگذاریم.



محمدی چهر با بیان اینکه وضعیت تولید مناسب است گفت: ما حتی حاضریم با مرغداران برای خرید تولیداتشان قرارداد یکساله بنویسیم.



می‌توانیم مرغ را صادر کنیم



مصطفی چهره قانی از دیگر مرغدارانی است که نسبت به سیاست‌های فعلی تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ معترض است و این سیاست‌ها را علت نوسانات بازار می‌داند و عنوان می‌کند حالا که حدود 15 درصد مازاد تولید مرغ داریم و حتی می‌توانیم مرغ را صادر کنیم چرا باید واردات به قیمت ضرر تولید کنندگان داخلی ادامه داشته باشد.

این مرغدار در پاسخ به خبرنگار مهر که شما علت واردات کنونی را چه می‌‌دانید گفت: در چند ماه گذشته به دنبال واردات مرغ بودیم اما به ما اجازه این کار را ندادند و وقتی مرغ به هشت هزار تومان رسید شرکت‌های دولتی خود اقدام به واردات کردند و علت واردات کنونی مشخص است. به علت سود زیادی است که از این راه به جیب زده می‌شود.



وی ادامه داد: قیمت هر کیلو مرغ وارداتی حدود 2.25 دلار است که با نرخ مرجع 1226 تومان با تمام هزینه‌ها چیزی در حدود سه هزار تومان تمام می‌شود و در بازار در حدود چهار هزار و 500 تومان می‌فروشند و به همین علت شرکت‌های دولتی و پشتیبانی امور دام علیرغم مازاد تولید هنوز به واردات ادامه می‌دهند.



هشت شرکت خصوصی در قم مرغ وارد می‌کند



در مقابل محمدی چهر، معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم وجود انحصار در واردات مرغ را رد می‌کند می‌گوید: در قم حدود هشت شرکت خصوصی مرغ وارد می‌کنند که برخی از این افراد عضو اتحادیه مرغداران قم نیز هستند.



وی ادامه می‌دهد: ما دوست داریم انحصار در عرصه واردات شکسته شود و با ایجاد رقابت سالم هر کسی به شرطی که معوقه بانکی‏، چک برگشتی، معوقه مالیاتی و بدهی بیمه‌ای نداشته باشد می‌تواند با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برای واردات اقدام کند.



وی سود سرشار شرکت‌های دولتی وارد کننده مرغ را نادرست می‌داند و می‌گوید: اگر هزینه‌های ترانسفر، نگهداری، سردخانه و خواب سرمایه را محاسبه کنیم سودی حدود 300 تومان در هر کیلو برای وارد کننده می‌‌ماند که حتی از سود تعیین شده دولت برای وارد کنندگان کمتر است.

قیمت ذرت از 500 به 750 تومان رسیده است



این موضوع در حالی است که مرغداران پایین بودن قیمت نهاده‌های دامی را آنطور که عنوان می‌شود درست نمی‌دانند.



فهیمی یکی از این مرغداران در این رابطه می‌گوید: قیمت سویا که یک چهارم جیره غذایی مرغ را تشکیل می‌دهد از 2 هزار به 1150 تومان رسیده در عوض قیمت ذرت که عمده جیره غذایی مرغ را تشکیل می‌دهد از 500 به 750 تومان رسیده است.



وی می‌افزاید: باید به این نکته توجه داشت که مرغ‌هایی که اکنون کشتار می‌شود سویای 2 هزار تومانی خورده‌اند اما از ما انتظار دارند آن را به قیمت کنونی بازار به فروش برسانیم که دراین صورت ضرر می‌کنیم.



اختلاف میان مرغداران و سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بر سر قیمت



هر چند محمدی چهر معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم‏، قیمت‌های عنوان شده مرغداران را رد می‌کند و ادعا می‌کند اگر مرغداران با این سازمان قرار داد انعقاد کنند سویا با قیمت 900 تومان و ذرت با قیمت 600 تومان در اختیارشان می‌گذاریم.



اما اختلاف میان مرغداران قمی و سازمان صنعت، معدن و تجارت قم به همین جا ختم نمی‌شود و برخی از مرغداران که خود اقدام به واردات نهاده‌های دامی کرده‌اند نیز از عدم همکاری دولت و بانک‌ها در تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی گلایه می‌کنند.

مصطفی چهره قانی می‌گوید: نهاده‌های دامی که ما وارد کرده‌ایم دانه روغنی سویا است که از یازدهم مرداد در انبار مانده است و اگر روغن کشی نشود و در انبار بماند فاسد می‌شود و ما این کالا را اعتباری وارد کرده‌ایم اما اکنون دولت در ارائه ارز تخصیصی همکاری لازم را جهت ترخیص کالا انجام نمی‌دهد و نزدیک به 40 روز است که پیگیر کار‌ها هستیم کاری از پیش نمی‌بریم.



برای کالاهای گروه یک حتماَ ارز مرجع با نرخ 1226 تومان تعلق می‌گیرد



محمدی چهر معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم‏ با رد این ادعا به خبرنگار مهر گفت: برای کالاهای گروه یک که مایحتاج عمومی مردم هستد حتماَ ارز مرجع با نرخ 1226 تومان تعلق می‌گیرد و شاید این دوستان که ادعای عدم تخصیص ارز را دارند بدون هماهنگی و دادن تعهد لازم خود به صورت مستقل اقدام به واردات کرده‌اند.



محمدی چهر افزود: افرادی که تاکنون به ما مراجعه کرده‌اند بدون مشکل، ارز مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند. ضمن اینکه تخصیص ارز با نرخ مرجع نیازمند نظارت و کنترل 100 درصدی است و هر کسی که می‌خواهد اقدام به واردات کالاهای اساسی کند ابتدا باید تعهد لازم را بدهد و بعد از امضای تفاهم نامه به وزارتخانه معرفی شود.



آنچه از صحبت‌های مطرح شده میان مرغداران قمی و مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت قم‏ فهمیده می‌شود وجود اختلافی است که از چند ماه گذشته میان طرفین بوده و همچنان پا برجاست و امید است با برنامه ریزی درست مسائل به نحوی حل شود که دوباره شاهد بحرانی در بازار مرغ و تخم مرغ نباشیم تا از این جهت ضرری به تولید کنندگان و مصرف کنندگان وارد نشود.



گزارش از مسعود کیهان