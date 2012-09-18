توهین به ساحت پیامبر(ص) نشان دهنده گسترش روز افزون اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد یزدی در دیدار اعضای شورای هماهنگی جشن‌های مردمی رضوی که در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم برگزار شد، اظهار داشت: توهین به اسلام و پیامبر(ص) نشان دهنده عظمت و گسترش روز افزون آن در جهان است، این اقدام ثابت کرد که اسلام مورد استقبال گسترده مردم سراسر جهان است و دشمنان برای ایجاد مانع تنها به چنین اقدامات کوچک و بی‌ارزشی روی آورده‌اند.



لزوم توجه هرچه بیشتر به قرآن و عترت



وی در زمینه تلاش ائمه و خاندان رسول اکرم (ص) از اسلام و قرآن افزود: ارزنده‌ترین وصیت پیامبر اکرم(ص) به امت اسلامی این است که توجه امت به کتاب خدا و سنت اهل بیت(ع) توامان باشد و آنچه که حافظ اصلی قرآن است همین وجود مبارک ائمه اطهار است.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: در ادامه وصیت نیز ایشان تاکید دارند تا زمانی که امت اسلامی از این دو نعمت در کنار هم استفاده کنند از سعادت بهره‌مند می‌شوند اما زمانی که این دو نعمت را کنار بگذارند یا یکی را بر دیگری ارجحیت دهند مشکلات به سوی آن‌ها سرازیر خواهد شد.



تلاش مستمر ائمه(ع) برای حفاظت از دین



وی با بیان اینکه تاریخ نشان می‌دهد اهل بیت(ع) بیشترین وفاق را از قرآن داشته‌اند و با جان‎‏، مال و زندگی خود از این گوهر الهی محافظت کرده‌اند، گفت: در دوران امام علی(ع) با وجود اینکه مدتی ایشان از حکومت دور بودند اما همواره بر امت اسلامی و حفظ سیره الهی نظارت داشتند، در واقع ایشان از نصب الهی خود استفاده کردند و اسلام را زنده نگه داشتند.



آیت الله یزدی با اشاره به اینکه چه بسا شجاعت امام علی(ع) در دوران کناره گیری ایشان بسیار بیشتر از دوران شرکت در جنگ‌ها هم بوده است، تأکید کرد: در زمان دیگر ائمه مانند امام حسن و امام حسین(ع) با وجود شرایط سختی که خاندان اموی ایجاد کرده بودند اما این عزیزان نیز تمام تلاششان را کردند تا خللی به احکام و معارف قرآن کریم وارد نشود.



وی ادامه داد: در واقعه کربلا با وجود مظالمی که بر خانواده رسول اکرم(ص) روا داشته شد اما شجاعت اباعبدالله(ع) و صبر و افشاگری زینب کبری(س) خود دلیلی برای حفظ اسلام در آن شرایط خفقان بود، در زمان دیگر ائمه تا زمان امام رضا(ع) نیز این فداکاری و محافظت همچنان ادامه یافته است.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: پس از امام رضا(ع) و در دوره حیات امامان عسگریین(ع) نیز با اینکه محدودیت‌ها و اسارت‌ها به نوبه خود می‌توانست مانعی مهم در راه اشاعه فرامین الهی باشد اما این عزیزان از تمام داشته‌های خود برای محافظت ازاسلام گذشتند.



لزوم صرف همه امکانات برای دفاع از اسلام



وی با انتقاد از رواج تفکری انحرافی مبنی بر اینکه امامت امام زمان(عج) تنها مختص زمان ظهور ایشان است، گفت: این تفکری نادرست است و باید همواره تاکید شود که ولایت ایشان با وجود غیبتشان همچنان برقرار است و امت اسلامی زیر سایه حضور ایشان زندگی می‌کند.



آیت الله یزدی افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی امر ولایت به شکلی رسمی و مشهود در آمده است و فقیه عادلی که نائب و نماینده امام عصر در بین مسلمین است اداره نظام اسلامی را برعهده دارد.



وی اضافه کرد: کسی نمی‌تواند بگوید که امام زمان(عج) را قبول دارد اما نائب ایشان را قبول ندارد.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه تاریخ اثبات کرده است ائمه اطهار(ع) با توجه به شرایط زمانی و مکانی‏ برای حفظ اسلام تلاش کرده‌اند، گفت: اگر امروز روحانیت و حوزه‌های علمیه نیز از اسلام دفاع می‌کنند به خاطر این است که در سایه برکت ائمه هستند.



وی اظهار داشت: اگر ما احساس وابستگی به خانواده عصمت و طهارت داریم باید از شرایط و امکانات زمان برای دفاع از اسلام استفاده کنیم، دفاع از اسلام تنها به معنای دفع حمله نیست و لازم است تا شرایطی ایجاد کنیم که دشمن در ترسی دائمی به سر ببرد.



توجه به بعد فرهنگی در بقاع متبرکه



آیت الله یزدی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری بار‌ها بیان داشتند که بقاع متبرکه ائمه و امامزادگان باید در کنار اینکه محیطی زیارتی و سیاحتی هستند‏، به یک محیط فرهنگی هم تبدیل شوند، تصریح کرد: این امری مهم است که برای محافظت از اسلام ومملکت لازم است مورد توجه هر چه بیشتر قرار بگیرد.



وی در این زمینه ادامه داد: آستانه مقدس رضوی در درجه‌ای وسیع‌تر و همچنین آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) امکانات مالی خوبی در اختیار دارند و شاهد راه اندازی انواع مکان‌های اقامتی و پذیرایی زائران توسط این دو تولیت و حتی دیگر تولیت‌ها هستیم اما سئوال این است که تا چه حد از نظر فرهنگی اطلاعات و آموزه‌هایی در اختیارزائر قرار گرفته است؟



نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از اینکه توجه به مسائل فرهنگی در مکان‌های زیارتی کم است و لزوم توجه به این موضوع بسیار مهم است، تاکید کرد: اقدام شورای هماهنگی جشن‌های مردمی رضوی در زمینه برگزاری هرچه بهتر این اعیاد و بهره گیری از امکانات نهادهای گوناگون به نوبه خود می‌تواند کمک خوبی در زمینه بسط مسائل فرهنگی داشته باشد.



وی افزود: با وجود برگزاری جشن‌ها و پذیرایی از مردم، باید در نظر داشت که چیزی در اختیار مردم قرار گیرد که قبل از ورود به جشن از آن برخوردار نبوده‌اند، لازم است از همه ابزارهای موجود برای گرامیداشت این اعیاد استفاده شود و بعد فرهنگی و آموزش سیره و معارف حضرت رضا(ع)، فاطمه معصومه(س) و احمدبن موسی(ع) توجه بیشتری شود.