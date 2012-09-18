اعتبارات شهرداری پاسخگوی تمامی نیازهای قم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری اظهار داشت: با توجه به حمایت‌های مادی و معنوی دولت بویژه استانداری قم از شهرداری در خصوص تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه های عمرانی، ترافیکی، خدماتی و فرهنگی در سال گذشته مبلغ 212 میلیارد ریال اعتبار جهت اختصاص به شهرداری قم مصوب که در مجموع مبلغ 156میلیارد ریال اعتبار در اختیار شهرداری قم قرار گرفت.



وی افزود: این اعتبارات به منظور احداث و تکمیل بوستان در سطح شهر، نصب پل عابر پیاده، بهبود عبور و مرور شهری، احیای بافتهای فرسوده، احداث سوله مدیریت بحران، خرید ست لوازم ورزشی و کانال جمع آوری آب‌های سطحی بوده است.



شهردار قم ضمن اشاره به حمایتهای خوب دولت از شهرداری قم در اجرای پروژه های عمرانی گفت: شهر قم بدلیل وجود بارگاه نورانی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، وجود علما و فضلا، حوزه علمیه و شاهراه ارتباطی 17 استان تبدیل به یک شهر فراملی شده و اعتبارات شهرداری قم پاسخگوی تمامی نیازها نیست لذا می‌طلبد که دولت و مجلس نگاه ویژه ای به این شهر داشته باشند که این نگاه هم در دولت و هم در مجلس وجود دارد.



وی در خصوص اختصاص بودجه جهت توسعه و افزایش سرانه فضای سبز تصریح کرد: در سال گذشته ساماندهی حریم دکل برق شهرک فاطمیه و تبدیل آن به یک فضای سبز شهری، ایجاد کمربند سبز بلوار امام علی(ع)، تکمیل بوستان شهریار، تکمیل بوستانهای محله ای شیخ آباد، نصب ست لوازم ورزشی در بوستان های محله شیخ آباد، بوستان گلها، بهسازی بوستان شهید رجایی، اصلاح روشنایی بوستان جنب تالار شهر از محل اعتبارات استانی انجام شده است.



دلبری با اشاره به تهیه اطلس جامع مدیریت شهری مبتنی بر GIS اذعان داشت: تهیه این اطلس با 112میلیون ریال اعتبار و تهیه طرح تفصیلی شهر با سه میلیارد ریال اعتبار از ردیف بودجه استانی در حال انجام می‌باشد.



شهردار قم بیان داشت: اعتبار تکمیل سوله مدیریت بحران، احداث پل عابر پیاده در سطح شهر مانند پل عابر پیاده شهید کلانتری در سه راهی خرمشهر، احیای بافت فرسوده محله چهل اختران، بهسازی 9 معبر شهری، ساماندهی مجموعه فرهنگی و تاریخی بقعه شیخ اباصلت، بهسازی محوطه ترمینال مسافربری مرکزی قم، احداث تقاطع سه سطحه پل نهم دی، نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی، تکمیل بلوار توحید و برخی از پروژه های عمرانی دیگر از محل اعتبارات استانی تامین شده است.



شهردار قم ضمن اشاره به تامین اعتبار لازم در خصوص تملک املاک در مسیر میدان بزرگ امام خمینی و خیابان 17متری شهید فهیمی اذعان داشت: تملک املاک در مسیر میدان بزرگ امام خمینی به اتمام رسیده و بازگشایی و تخریب املاک در مسیر خیابان شهید فهیمی در حال انجام می باشد.