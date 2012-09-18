مسلمانان کالاهای کشورهای توهین کننده به مقدسات را تحریم کنند

به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی جدید موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم در جمع خبرنگاران با اشاره به توهین زشت صورت گرفته به پیامبر رحمت(ص) گفت: به مسلمانان جهان این توصیه را باید داشت که به حضور خود در صحنه راهپیمایی و اعتراض قوی ادامه دهند.



وی تصریح کرد: اما آنچه می‌تواند دشمن را به زانو درآورد تحریم کالاهای آنان و یک برخورد جدی از نظر اقتصادی با آنهاست.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به وابستگی برخی سران کشورهای اسلامی به استکبار جهانی اشاره کرد و افزود: به دلیل وابستگی سران برخی کشورهای اسلامی به همان جایگاهی که پیامبر(ص) را نشانه رفته‌اند نمی‌توان انتظار مخالفت و برخورد جدی با این توهین صورت گرفته را داشت.



در اعتراضات سوژه به دشمن ندهیم



آیت الله حسینی بوشهری درباره به خشونت کشیده شدن برخی اعتراضات صورت گرفته گفت: شخصاَ معتقدم باید مسلمانان به اعتراضات خود ادامه دهند و فریاد خود را به گوش دشمنان برسانند و آنها را وادار به عقب نشینی کنند اما در این شرایط حساس که دشمن تبلیغات سنگینی را علیه مسلمانان انجام می‌دهد نباید سوژه به دست دشمن بدهیم.



وی اضافه کرد: باید اعتراضات در ابعادی ادامه یابد که بتواند در رویارویی با دشمنان نقش آفرین باشد و آنان را مجبور به عقب نشینی از موضع خود کند.



امام جمعه قم اعتراضات صورت گرفته در برابر سفارتخانه‌های آمریکا و کشورهای غربی را نشانی از درست فهمیدن هدف توسط مسلمانان عنوان کرد و تأکید کرد: این اعتراضات در برابر سفارتخانه‌ها این پیام رسا را برای جهانیان دارد که این مکان‌ها ، خانه‌های شیطان و مکان فساد و محل توطئه علیه مسلمانان است.



وظیفه حوزه های علمیه روشنگری در برابر توطئه هاست



آیت الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اعتراض صورت گرفته در حوزه های علمیه سراسر کشور علیه این توهین زشت اشاره کرد و بیان داشت: امروز جامعه ما در برابر این توطئه ها نیاز به روشنگری دارد و هنوز عده ای هستند که سبعیت و کینه توزی آنها نسبت به اسلام غافل اند که در این حالت وظیفه حوزه های علمیه و حوزویان است که این روشنگری را انجام دهند.



وی همچنین فعالیت دانشجویان کشور در برابر این توطئه صورت گرفته را قابل تقدیر دانست و افزود: در این حادثه اخیر دانشجویان حضوری خوب در صحنه داشتند و اعتراض و انزجار خود را اعلام کردند و این نشان از زمان شناسی و درایت دانشجویان عزیز کشورمان دارد.