اخذ موافقت اصولی برای ایجاد 4 دانشکده جدید در دانشگاه صنعتی شاهرود

احمد خدابخشیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخذ موافقت اصولی برای ایجاد چهار دانشکده جدید در دانشگاه صنعتی شاهرود، گفت: تعداد دانشکده های این دانشگاه به 19 دانشکده رسید.

وی دانشکده های جدید را شامل "مهندسی صنایع و سیستم ها، علوم انسانی و معارف اسلامی، تربیت بدنی و اقتصاد و مدیریت" عنوان کرد.

خدابخشیان با اشاره به پیشینه بیش از 37 ساله این دانشگاه افزود: دانشگاه صنعتی شاهرود هم اکنون با دارا بودن 2 پردیس فعال دانشگاهی و تعداد بیش از 13 هزار دانشجو در 100 رشته و گرایش به فعالیت مشغول است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود تصریح کرد: برنامه های توسعه کمی و کیفی دانشگاه در جهتی ترسیم شده اند تا ضمن توسعه رشته های موجود، با ایجاد دانشکده ها و پژوهشکده های تخصصی، راه اندازی رشته های جدید، توسعه فضاهای آموزشی و جذب اساتید و کارشناسان خبره را مد نظر قرار داده و با انجام تغییرات مهم در سیستم آموزشی و همچنین تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های مورد نیاز و مجهز نمودن بخش های مختلف دانشگاه به امکانات مناسب کتابخانه ای و رایانه ای دسترسی آسان کاربران به سایت های علمی و بانک های اطلاعاتی را آسان نماید.

وی ایجاد فضای شاد، صمیمی و جهاد علمی و توسعه فرهنگ نرم افزاری را از اولویت های کاری مسئولان دانشگاه دانست و گفت: همه در تلاشند تا انگیزه های مناسب جهت نفی فرهنگ مدرک گرایی در میان دانشجویان صورت بگیرد و در عوض روحیه خودباوری در میان آنان هر چه بیشتر تقویت گردد.

خدابخشیان تاکید کرد: ماموریت اصلی دانشگاه پذیرش، تربیت و آموزش نسل جوان دانشجو در رشته های مختلف فنی و مهندسی با تاکید بر تولید فن آوری های نوین، رشته های علوم پایه کلیدی مورد نیاز، رشته های مهندسی کشاورزی مورد نیاز منطقه و بعضی از رشته های مرتبط با علوم انسانی است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود خاطرنشان کرد: به همین دلیل تلاش ها در جهتی خواهد بود تا در وهله اول با ایجاد و راه اندازی دانشکده ها و پژوهشکده های تخصصی و فراهم سازی بسترهای مناسب وهمچنین ایجاد دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، تعداد 100 رشته فعلی به بیش از 150 رشته و گرایش با بیش از 14 هزار دانشجو و تعداد 12 دانشکده موجود به بیش از 20 دانشکده در پردیس های مختلف ارتقاء یافته، به نحوی که در پایان برنامه پنجم توسعه با بهره برداری از پردیس بزرگ و جدید 150 هکتاری دانشگاه با عنوان پردیس فناوری های پیشرفته، 70 درصد رشته ها و حدود 30 درصد دانشجویان در دوره های مختلف تحصیلات تکمیلی باشند.

خدابخشیان در پایان گفت: دانشگاه صنعتی شاهرود در تلاش است با تدوین برنامه جامع پژوهشی و تحقیقاتی با تهیه بسترهای مناسب و ایجاد مشوق های لازم تمامی فعالیت های پژوهشی هدفمند شده و نیازهای بخش های مختلف کشور و منطقه مد نظر قرار گیرند.