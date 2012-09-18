گمنامی شهر تاریخی جولیان/ بازسازی اثر نیازمند همت مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان آبدانان یکی از شهرستان های جنوبی استان ایلام به شمار می آید که این شهرستان در دامنه رشته کوه کبیرکوه قرار دارد و مردم این شهرستان به گویش های کردی، لری و لکی صحبت می کنند.

این شهرستان از نظر طبیعی دارای چشم اندازهای زیبایی است که مهمترین آنها رشته کوه های کبیرکوه و دینارکوه و از همه مهمتر دریاچه های استثنایی دوقلو است اما متاسفانه با وجود استعدادها و ظرفیت های بالا، این شهر در محرومیت شدیدی به سر می رود که امیدواریم با همت مردم و مسئولان غبار محرومیت از چهره این شهرستان پاک شود.

شهر تاریخی جولیان،‌ نمادی از معماری ایران باستان در 15 کیلومتری شهرستان آبدانان قرار دارد.

جولیان با نام محلی "ژیلیو" در دامنه کبیرکوه و روستای چم کبود از توابع شهرستان آبدانان با قدمتی بیش از 1500 سال، سندی بر قدمت تاریخی شهرستان آبدانان است.

این شهر تاریخی در قسمت شمالی روستای چم کبود آبدانان به فاصله 3 کیلومتری از این روستا با جاده دسترسی بین مزارع واقع شده و یکی از مشخصه های اصلی معماری ایران باستان در این منطقه قرار دارد.

جولیان به معنی خانه زندگی و آب به عنوان یکی از عناصر مقدس و مورد نیاز مردم زاگرس میانی از جمله مردم شهر جولیان بوده است.

در زمان های نسبتاً دور، جولیان با "نخجیر کول رو" یکی از کشتارگاه های تاریخی خسروان، شاهان و عمرای عهد ساسانی در ارتباط بوده و بر دشت و زمین های زراعی روستای چم کبود که یکی از حاصلخیزترین اراضی این دیار بوده، اشراف کامل داشته است.

شهر تاریخی جولیان یکی از مراکز حوضه زاگرس و ارتباط دهنده ماسبزان (به معنای ماهی بازان) که یکی از ایالت های سیمره بوده است با شهرهای سراب باغ و مناطق دهلران و حوضه کرخه در خوزستان بوده است.

کارشناس میراث فرهنگی شهرستان آبدانان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در سال 334 هجری قمری بر اثر زلزله، شهر تاریخی جولیان به کلی از بین رفته است و هم اکنون تنها به صورت تپه ای با برخی سنگ های به جا مانده از آن دوران دیده می شود.

محمد دامیار افزود:‌ مصالح به کار رفته در این شهر تاریخی شامل سنگ، قلوه سنگ، گچ نیمکوب با پلان مستطیل و مربع است که عرض دیوارهای آن قطور و دارای طاق، پنجره و درب های کوتاه بوده که معمولاً این درها به هم ارتباط داشته اند.