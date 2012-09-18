آغاز بهره برداری از مهر ماندگار در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی عصر دوشنبه در جلسه کمیته بررسی طرح های مهر ماندگار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از تعداد 905 طرح و پروژه عمرانی در کشور، 56 طرح با سرمایه گذاری 550 میلیارد ریال به این استان اختصاص داده شده است.

وی گفت: مهر ماندگار مجموعه طرح های نیمه تمامی است که دولت براساس نیازهای واقعی مردم هر منطقه آنها را پس از بررسی و کارشناسی برگزیده و برای به بهره برداری رساندن آنها تا قبل از پایان عمر دولت دهم منابع مالی تعریف کرده است.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان افزود: برخی از طرح های مهر ماندگار در دست اقدام استان تا پایان امسال و مابقی طرح ها نیز تا پایان دولت دهم تکمیل و به بهره برداری خواهند رسید.

وی گفت: مدیران باید مشکل اعتباری طرح ها را از طریق وزارتخانه های مربوطه در تهران پیگیری کنند.

وی افزود: 13 سال خشکسالی مشکلات زیادی را برای مردم این منطقه به وجود آورده است به گونه ای که بخشی از زمین های کشاورزی از بین رفته و تانکر تنها وسیله تامین آب آشامیدنی در شماری از روستاها شده است.

نارویی اظهار داشت: با وجود مرزهای خاکی گسترده در این استان هنوز بازارچه های مرزی به حد کافی در منطقه راه اندازی نشده و برخی پروژه ها پس از گذشت چندین سال نیمه تمام باقی مانده اند.

وی با اشاره به اینکه اجرای هشت طرح صنعتی - معدنی مهر ماندگار سیستان و بلوچستان 90 درصد پیشرفت دارد، گفت: ضروریست برای رفع مشکل سرمایه در گردش طرح های صنعتی مذکور چاره اندیشی شود.

وی افزود: دولت نهم و دهم سعی دارد با اتمام طرح های مهر ماندگار که اغلب ماهیتی زیر ساختی دارند، علاوه بر شتاب بخشیدن به خدمات دهی به مردم، باری را بر دوش دولت بعدی نگذارد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: از این پس جلسه کمیته بررسی طرح های مهر ماندگار استان به صورت هفتگی برگزار می شود و پیشرفت عملیات اجرایی طرح ها توسط معاون عمرانی استانداری مورد بررسی قرار می گیرد.