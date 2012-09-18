علیرضا صفاییبوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راهاندازی دانشکده هنر و معماری بوشهر باعث فراهم شدن شرایط لازم برای دانشجویان و علاقهمندان به رشتههای معماری و هنر میشود که این دانشکده با اعتباری افزون بر 70 میلیارد ریال احداث خواهد شد.
وی اضافه کرد: آغاز عملیات اجرایی این پروژه در سال 85 در دوران خدمت دولت نهم بوده که تاکنون 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با توجه کارهای صورتگرفته امیدواریم این دانشکده تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به شکل معماری خاص این دانشکده، اضافه کرد: این دانشکده براساس معماری سنتی بوشهر طراحی و ساخته شده و می تواند با ترویج معماری قدیم بوشهر برای این سبک معماری اعتبار ویژهای در کشور کسب کند.
صفایی بوشهری ادامه داد: این دانشکده با وسعت هفتهزار مترمربع ساخته میشود که ساخت تاسیسات و تزئینات این بنا بر اساس طرحهای سنتی اجرا میشود.
وی به معماری خاص این بنا بر اساس معماری سنتی استان بوشهر اشاره کرد و افزود: دانشکده هنر و معماری خلیج فارس بوشهر گنجایش 750 دانشجو دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی در ادامه به بهرهبرداری از جاده بوشهر ـ شیف ـ گناوه در اذرماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این جاده دارای 88 کلیومتر طول است که با بهرهبرداری از آن فاصله بوشهر تا گناوه 35 کیلومتر کوتاه تر خواهد شد.
وی به اعتبار 49 میلیارد تومانی این طرح اشاره کرد و افزود: تاکنون 24 میلیارد تومان آن پرداخت شده که بهرهبرداری از ان در رونق صنعت دریایی، تجارت و پرورش آبزیان و گردشگری استان بوشهر نیز تاثیر زیادی خواهد داشت.
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