به گزارش خبرنگار مهر، با توافق پشت پرده برخی از کشورهای غربی و قطر و افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت نفت و گاز ایران، هنوز چرخ توسعه فازهای پارس جنوبی از حرکت نه ایستاده است.

بر این اساس با وجود تنگ تر شدن فشارهای غرب اما تعریف و اجرای ساز و کارهای متعدد مالی، فنی، عملیاتی و بازرگانی در شرکت نفت و گاز پارس، روند توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی و به ویژه برخی از فازهای 35 ماهه این میدان مشترک گازی در چند ماه گذشته با شتاب قابل توجه اجرایی روبرو بوده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که فقط در یکماه گذشته عملیات نصب و راه اندازی سه پایه سکوی فازهای 41 و 19 پارس جنوبی، عملیات لوله گذاری فاز 18 پارس جنوبی در آبهای خلیج فارس انجام شده ضمن آنکه در عملیات حفاری برخی از فازهای 35 ماهه هم همچون فاز 13 و 19 هم پیشرفت قابل توجه‌ای حاصل شده است.

در حال حاضر در بین هشت فاز فعال پارس جنوبی، طرح توسعه فاز 22 تا 24 این میدان مشترک گازی با قطر با ثبت رکورد ماهانه 3.2 درصد پیشرفت بیشترین میزان توسعه را در اختیار دارد و با ثبت این رکوردهای ماهانه میزان پیشرفت این فاز مطابق با استاندارد شرکتهایی همچون توتال فرانسه و انی ایتالیا در طرح توسعه فازهای ابتدایی این میدان گازی است.

شمارش معکوس تولید گاز در بزرگترین فاز پارس جنوبی

به گزارش مهر، هدف‌ از طرح توسعه‌ فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز در دست اجرای پارس جنوبی تولید روزانه 81 میلیون‌ مترمکعب‌ گاز طبیعی‌، 120 هزار بشکه میعانات گازی، 750 تن گوگرد گرانول است که توسعه این مگا پروژه گازی از سال 1386آغاز شده است.



در حال حاضر پیشرفت اجرای این فاز گازی در دو بخش دریایی و ساخت پالایشگاه خشکی به بیش از 82 درصد رسیده است، هم اکنون مراحل مختلف طراحی و مطالعات از 100 درصد، ساخت، نصب و راه اندازی تاسیسات فراساحلی 91 درصد، پالایشگاه گاز ساحلی 81 درصد و حفاری چاه‌ها 74 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است.



پیش بینی می شود تولید زودهنگام گاز در این فاز پارس جنوبی در سالجاری با راه اندازی یک ردیف پالایشگاهی و یک سکوی دریایی با ظرفیت روزانه 12 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و تا سال 1392 ظرفیت تولید گاز در بزرگترین فاز پارس جنوبی کامل شود.



پیشرفت فاز 13 پارس جنوبی از نیمه گذشت



هدف از طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و سالانه یک میلیون تن اتان و 1.1 میلیون تن گاز مایع است.



در حال حاضر پیشرفت اجرای این فاز گازی در دو بخش دریایی و ساخت پالایشگاه خشکی به 51 درصد رسیده است. هم اکنون مراحل مختف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای دریایی 44 درصد، خطوط لوله زیر دریایی 56 درصد، پالایشگاه گاز ساحلی 62 درصد و حفاری چاه‌ها 26 درصد پیشرفت اجرایی دارد.



برای توسعه این فاز پارس جنوبی حفاری 38 حلقه چاه گازی در خلیج فارس در دستور کار قرار گرفته است، ضمن انکه در بخش فراساحلی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی چهار سکو هر یک برای تولید 500 میلیون فوت مکعب در روز گاز هدف گذاری شده است.



حجم قرارداد برای اجرای این مگا پروژه گازی حدود 5.2 میلیارد دلار برآورد می شود. در همین حال، عملیات اجرایی فاز 13 پارس جنوبی در قالب پروژه‌های 35 ماهه تیر ماه سال 1388 آغاز شده است.

جدول پیشرفت فازهای مختلف پارس جنوبی نام فاز میزان پیشرفت/ هفته اول شهریور 91 زمان آغاز عملیات اجرایی کل زمان اجرا تاکنون 11 10 درصد در مرحله مطالعه و مهندسی 39 ماه 12 82 درصد مرداد 1387 49 ماه 13 51 درصد خرداد 88 26 ماه 14 40 درصد خرداد 88 26 ماه 15 و 16 88 درصد تیر 1386 62 ماه 17 و 18 72 درصد تیر 1386 62 ماه 19 46 درصد خرداد 88 26 ماه 20 و 21 40 درصد خرداد 88 26 ماه 22 تا 24 55 درصد خرداد 88 26 ماه

توسعه فاز 14 پارس جنوبی متوقف است



طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی یکی از فازهای 35 ماهه این میدان مشترک گازی است که هدف از طرح توسعه این پروژه تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز، 77 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، یک میلیون تن اتان و 1.1 میلیون تن گاز مایع در سال است.



در حال حاضر پیشرفت اجرای این فاز گازی در دو بخش دریایی و ساخت پالایشگاه خشکی به 40 درصد رسیده که در مقایسه با خرداد ماه سالجاری عملیات اجرایی این مگا پروژه گازی در دو بخش دریایی و خشکی هیچگونه پیشرفتی نداشته است.

هم اکنون مراحل مختف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای دریایی 43 درصد (افزایش 3 درصدی در مقایسه با خرداد 91)، خطوط لوله زیر دریایی 55 درصد (پیشرفت صفر درصدی در مقایسه با خرداد 91)، پالایشگاه گاز ساحلی 47 درصد ( پیشرفت حدود 4 درصدی در مقایسه با خرداد 91) و حفاری چاه‌ها هم 22 درصد (پیشرفت صفر درصدی در مقایسه با خرداد 91) پیشرفت اجرایی دارد.



حجم قرارداد برای اجرای این مگا پروژه گازی حدود 5 میلیارد و 250 میلیون دلار برآورد می شود ضمن آنکه عملیات اجرایی فاز 14 پارس جنوبی تیر ماه سال 1388 آغاز شده است.



توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی 62 ماهه شد



به گزارش مهر، طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی یکی از فازهای قدیمی این میدان مشترک گازی است که هدف از طرح توسعه این پروژه تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، یک میلیون تن اتان و 1.1 میلیون تن گاز مایع در سال است.



در شرایط فعلی از فاز 15 و 16 به عنوان یکی از فازهای پیش رو در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی یاد می شود به طوری‌که پیش بینی می شود تولید زودهنگام گاز در این پروژه تا پیش از زمستان سالجاری آغاز شود این در حالی است که واحدهای یوتیلیتی و مشعل‌های گازی این پالایشگاه از خرداد ماه امسال راه اندازی شده اند.



در حال حاضر پیشرفت اجرای این فاز گازی در دو بخش دریایی و ساخت پالایشگاه خشکی به 88 درصد رسیده است، هم اکنون مراحل مختف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای دریایی 78 درصد، خطوط لوله زیر دریایی 97 درصد، پالایشگاه گاز ساحلی 90 درصد و حفاری چاه‌ها 85 درصد پیشرفت اجرایی دارد.



عملیات اجرایی طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی از تیر ماه سال 1386 در عسلویه آغاز شده است، ضمن آنکه حجم قرارداد این مگا پروژه گازی تاکنون دوبار با موافقت شرکت ملی نفت افزایش یافته است و این پیش بینی وجود دارد که تا 75 ماهگی آغاز توسعه این دو فاز، امکان تولید گاز با ظرفیت کامل فراهم شود.



اما و اگرهای تولید گاز در فاز 17 و 18 پارس‌جنوبی



به گزارش مهر، طرح توسعه‌ فازهای‌ 17 و 18 میدان‌ گازی‌ پارس‌ جنوبی‌ به‌ منظور تولید روزانه‌ 50 میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، 80 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌ و 400 تن‌ گوگرد و تولید سالیانه‌ یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ و 1.05 میلیون‌ تن‌ گاز مایع‌ (پروپان‌ و بوتان‌)"LPG" انجام‌ می‌شود.



تاسیسات‌ فراساحلی‌ این‌ طرح‌ در فاصله‌ 100 کیلومتری‌ از ساحل‌ عسلویه‌ شامل چهار سکوی‌ حفاری‌ تولیدی‌ شامل‌ 44 حلقه‌ چاه‌، دو رشته‌ خط‌ لوله‌ 32 اینچ‌ دریایی‌ انتقال‌ گاز، دو خط‌ لوله‌ 4 اینچ‌ انتقال‌ محلول‌ گلایکول‌ است.



همزمان با ورود به شصت و یکمین ماه آغاز توسعه، در حال حاضر پیشرفت اجرای این فاز گازی در دو بخش دریایی و ساخت پالایشگاه خشکی به 72 درصد رسیده است، ضمن آنکه هم اکنون مراحل مختف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای دریایی 83 درصد، خطوط لوله زیر دریایی 95 درصد، پالایشگاه گاز ساحلی 82 درصد پیشرفت اجرایی دارد.



عملیات اجرایی طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی از تیر ماه سال 1386 در عسلویه آغاز شده است ضمن آنکه حجم قرارداد این مگا پروژه گازی همچون فاز 15 و 16 پارس جنوبی تاکنون دوبار با موافقت شرکت ملی نفت افزایش یافته است.

در باره روند آغاز تولید زودهنگام گاز اخیرا پیمانکاران اجرایی معتقدند که در سالجاری تولید گاز در این دو فاز آغاز شود با این وجود شرکت نفت و گاز پارس با تاکید بر اینکه آغاز تولید گاز در سالجاری در فازهای 17 و 18 پارس جنوبی غیر ممکن نبوده اما بسیار دشوار است، تاکید می کند: آمادگی برای ارائه خدمات بیشتر مالی، کالایی و لجستیکی را به پیمانکاران این مگا پروژه گازی دارد.

در همین حال اخیرا با وجود ادعای پیمانکاران اجرایی مبنی بر آغاز تولید گاز در سال 1391، رستم قاسمی وزیر نفت اعلام کرده است: تولید گاز در فاز 17 و 18 پارس جنوبی در سال 1392 آغاز خواهد شد.

فاز 19 پارس جنوبی پیشتاز در نصب پایه سکو



طرح توسعه‌ فازهای‌ 19 میدان‌ مشترک گازی‌ پارس‌ جنوبی‌ به‌ منظور تولید روزانه‌ 50 میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، 77 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌ و 400 تن‌ گوگرد و تولید سالیانه‌ یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ و 1.05 میلیون‌ تن‌ گاز مایع‌ (پروپان‌ و بوتان‌)"LPG" اجرایی می‌شود.



تاسیسات فراساحلی این طرح گازی از حفاری 21 حلقه، ساخت چهار سکوی دریایی، دو خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی بطول 260 کیلو متر به همراه دو رشته خط 5/4 اینچ تزریق MEG است.



در حال حاضر پیشرفت اجرای این فاز گازی در دو بخش دریایی و ساخت پالایشگاه خشکی به 46 درصد رسیده است ضمن آنکه هم اکنون مراحل مختلف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای دریایی 42 درصد، خطوط لوله زیر دریایی 53 درصد، پالایشگاه گاز ساحلی 52 درصد و حفاری چاه‌ها 19 درصد پیشرفت اجرایی دارد.



حجم قرارداد برای اجرای این مگا پروژه گازی حدود 5 میلیارد دلار برآورد می شود ضمن آنکه عملیات اجرایی فاز 19 پارس جنوبی تیر ماه سال 1388 آغاز شده است.

پیشرفت لاک پشتی فاز 20 و 21 پارس جنوبی



به گزارش مهر، طرح توسعه فاز 20 و 21 پارس جنوبی یکی از فازهای 35 ماهه این میدان مشترک گازی است که هدف از طرح توسعه این پروژه تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز، 77 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، یک میلیون تن اتان و 1.1 میلیون تن گاز مایع در سال است.



در حال حاضر در بین طرحهای 35 ماهه توسعه پارس جنوبی یکی از بیشترین تاخیرها در فاز 20 و 21 پارس جنوبی رقم خورده است به طوریکه پیشرفت اجرای این فاز گازی در دو بخش دریایی و ساخت پالایشگاه خشکی به 40 درصد رسیده است ضمن آنکه هم اکنون مراحل مختف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای دریایی 50 درصد، خطوط لوله زیر دریایی 51 درصد، پالایشگاه گاز ساحلی 42 درصد و حفاری چاه‌ها 22 درصد پیشرفت اجرایی دارد.



حجم قرارداد برای اجرای این مگا پروژه گازی حدود 5 میلیارد دلار برآورد می شود ضمن آنکه عملیات اجرایی فاز 19 پارس جنوبی تیر ماه سال 1388 آغاز شده ضمن آنکه اجرای این طرح خرداد ماه 1388 به پیمانکار داخلی واگذارشد و از تاریخ 25 خردادماه 1389بر اساس الحاقیه شماره یک قرارداد پروژه آغاز شده است، مدت انجام پروژه 40 ماه با شرط تولید زودهنگام در انتهای ماه 35 است.

فاز 22 تا 24 در پارس جنوبی آبروداری می‌کند

طرح توسعه فاز 20 و 21 پارس جنوبی یکی از فازهای 35 ماهه این میدان مشترک گازی است که هدف از طرح توسعه این پروژه تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز، 77 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، یک میلیون تن اتان و 1.1 میلیون تن گاز مایع در سال است.



در حال حاضر پیشرفت اجرای این فاز گازی در دو بخش دریایی و ساخت پالایشگاه خشکی به 55 درصد رسیده است ضمن آنکه هم اکنون مراحل مختف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای دریایی 47 درصد، خطوط لوله زیر دریایی 47 درصد، پالایشگاه گاز ساحلی 69 درصد و حفاری چاه‌ها 27 درصد پیشرفت اجرایی دارد.



مهمترین ویژگی توسعه این فاز پارس جنوبی ثبت یک رکورد جدید جهانی در ساخت پالایشگاه‌های گاز ساحلی است به طوریکه در مدت دو سال ساخت پالایشگاه بیش از 60 درصد پیشرفت اجرایی دارد که این رقم بیش از رکورد توتال فرانسه در پارس جنوبی است.

در شرایط فعلی طرح توسعه فاز 22 تا 24 پارس جنوبی بالاترین رکورد ماهانه عملیات اجرایی در ساخت پالایشگاه ساحلی، سکو و خطوط لوله زیر دریایی را دارد.



حجم قرارداد برای اجرای این مگا پروژه گازی حدود 5 میلیارد دلار برآورد می شود ضمن آنکه عملیات اجرایی فاز 19 پارس جنوبی تیر ماه سال 1388 آغاز شده است.



احتمال لغو قرارداد گازی چینی‌ها در پارس‌جنوبی



به گزارش مهر، حدود یکهزار و 270 روز از امضای قرارداد پنج میلیارد دلاری بین شرکت ملی نفت ایران و CNPCI چین برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی می گذارد و این شرکت آسیایی بدون توجه به اولتیماتوم‌های وزارت نفت به وقت کشی های خود در اجرای این پروژه گازی ادامه می دهد.

در همین حال خبرهای منتشر شده از وزارت نفت حاکی از آن است که دو طرف برای لغو دوستانه این قرارداد گازی به یک توافق رسیده اند و با توجه به قول وزیر نفت به مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف توسعه تمامی میادین مشترک نفت و گاز به زودی با لغو این قرارداد، توسعه فاز 11 به کنسریومی متشکل از پیمانکاران ایرانی واگذار خواهد شد.

ذکر این نکته هم ضروری است که با وجود تاخیر و وقت کشی 36 ماهه شرکت نفتی CNPC چین در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، این شرکت آسیایی در طرح توسعه میدان "حلفایه عراق" به‌عنوان مهترین رقیب نفتی ایران در اوپک 15 ماه زودتر از برنامه تولید نفت را آغاز کرده است.



در حال حاضر پیشرفت مطالعات و برخی از فعالیت‌های جانبی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی از پیشرفت ناچیزی برخوردار است و پیمانکار چینی در مقایسه با پیمانکاران ایرانی شاغل در عسلویه از برنامه زمان بندی توسعه فاز 11 پارس جنوبی خیلی عقب مانده اند.



قرارداد این فاز مشترک پارس جنوبی سه سال گذشته با کنار گذاشتن شرکتهایی همچون توتال فرانسه و پتروناس مالزی، برای شتاب در توسعه این میدان مشترک گازی با قطر به چین به ارزش تقریبی پنج میلیارد دلار واگذار شده بود.