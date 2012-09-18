تقویت روابط منطقه ای بین خراسان رضوی و قزاقزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در دیدار با سرکنسول جدید قزاقزستان در گرگان که در آغاز ماموریت خود به خراسان رضوی سفر کرده بود، اظهار داشت: فصل جدیدی در تعامل و همکاری بین کشورهای آسیایی به ویژه بلوک شرق آغاز شده که مبتنی بر منافع طرفین است.

وی با اشاره به خشم دنیای استکبار از ارتباط دو سویه کشورها و انجام کارشکنی های فراوان برای ایجاد موانعی در این مسیر گفت: توسعه روابط منطقه ای یکی از راه های مقابله با این توطئه است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع خواهر خواندگی بین استان قراقزستان جنوبی و خراسان رضوی خواستار گسترش توسعه مناسبات با تمام استان های این کشور شد.

صلاحی با برشمردن مزیت های خراسان رضوی در زمینه های صنعتی، معدنی، و کشاورزی برای طرف قراقزستانی افزود: از حضور سرمایه گذاران قراقزستانی در استان حمایت می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: تسهیل در فرآیند سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران استان مد نظر مسئولان این کشور قرار گیرد.

اونقالاب اونالبایف سرکنسول جدید قزاقزستان در گرگان نیز ضمن ابزار خرسندی از حضورش در مشهد، مراودات دو کشور را در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و نیز سیاسی بسیار مطلوب توصیف و تصریح کرد: سران کشور قزاقستان همچون مسئولان ایرانی بر توسعه روابط دو جانبه مصمم هستند.

وی ادامه داد: این روابط حسنه تنها محدود به مسایل داخلی نیست و ایران و قزاقستان در سطح بین المللی نیز سیاست های حمایتی همسویی دارند.

گفتنی است در این دیدار نماینده وزارت خارجه در شمال و شمال شرق کشور نیز حضور داشت.