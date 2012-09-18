20 هزار مترمربع به فضاهای فرهنگی زنجان افزوده می شود

علی سهندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هنرستان هنرهای تجسمی پسران در شهرک نصر با 85 درصد پیشرفت فیزیکی و هنرستان هنرهای تجسمی دختران در شهرک پونک با 37 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست که در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به بهره برداری سالن نمایش زنجان در دهه فجر امسال ادامه داد: این سال نمایش در سه فاز اجرا می شود که در دهه فجر سال جاری فاز اول آن به بهره برداری می رسد.

سهندی با بیان اینکه این سالن بعد از تالار وحدت به لحاظ سازه در سطح کشور بی نظیر است، افزود: ظرفیت این سالن 500 نفر بوده و 500 متر زیربنا دارد که به تئاتر شهر زنجان اختصاص داده خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: تاکنون یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار برای این سالن هزینه شده و در سال جاری نیز 350 میلیون تومان به تکمیل شدن آن اختصاص پیدا کرده است.