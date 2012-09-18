ظرفیت تولید نوشت افزار تا سه برابر نیاز کشور/ واردات را متوقف کنید

به گزارش خبرنگار مهر، امسال در حالی به بازگشایی مدارس نزدیک می ‌شویم که مانند سالهای پیش هیچ آماری از سهم لوازم تحریر تولید داخل در بازار موجود نیست و در عین حال تولیدکنندگان فعال در این حوزه معتقدند که هیچ حمایتی از آنها در مقابل واردات بی رویه نوشت افزار انجام نمی‌شود.

فعالان این حوزه معتقدند تولید لوازم تحریر در ایران هرگز انسجام نداشته و همواره شرایطی فراهم بوده تا تولیدکنندگان در این عرصه متضرر شوند.

یکی از این واحدهای تولیدی در استان کویری یزد مستقر است و سابقه 30 سال فعالیت مستمر در این زمینه را دارد که مدیر این واحد تولیدی نیز از بی مهری ها به این صنعت در کشور گله مند است و آن را به هرشکل ممکن به مسئولان گوشزد کرده اما گویا گوش شنوایی در این زمینه وجود نداشته است.

در عمل از تولید ملی حمایت نمی شود/ مسئولان گوش شنوا ندارند

مدیرعامل واحد تولیدی پارس مداد در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از بی مهری ها و کم لطفی مسئولان نسبت به تولید نوشت افزار دانش آموزان گفت: گرچه در سال حمایت از تولید ملی هستیم اما تا این لحظه فقط شعار داده شده و در مورد حمایت ملی به حرف زدن اکتفا شده اما در عمل کاری انجام نشده است.

ضیاء جلالیان که دل پر دردی از بازار لوازم تحریر و نوشت افزار به خصوص مداد دارد با اشاره به خاطره ای از زمان تحصیل خود بیان داشت: زمانی که درس می خواندم، روی مداد نوشته بود ساخت ایران و از همان موقع به این خودباوری رسیدم که یک ایرانی هم می تواند کالایی را تولید کند.

وی یادآور شد: حمایت با حرف انجام نمی شود بلکه باید مشکلات موجود را شناسایی و با کمک اهل فن نسبت به رفع آن کوشید.

جلالیان ادامه داد: این واحد تولیدی را از سال 1361 در یزد راه اندازی کردم و در زمان جنگ که واردات مداد نداشتیم، به مدت 10 سال تحت لیسانس فابرکاستل آلمان در این زمینه فعالیت کردم.

زمان جنگ 400 کارگر در سه شیفت در کارخانه تولید مداد یزد مشغول فعالیت بودند

وی ادامه داد: 400 نفر کارگر در سه شیفت این شرکت کار می کردند که برخی از آنها دانش ‌آموز بودند و با کار تابستانه خرج تحصیل خودشان را تامین می کردند.

جلالیان، یکی از معدود تولید کنندگان نوشت افزار کشور

جلالیان با بیان اینکه تمام دستگاه های ما ساخت آلمان بود، عنوان کرد: در همان زمان یک خط تولید جدید را با کپی برداری از دستگاه‌های آلمانی، با هزینه ای اندک راه اندازی کردم اما طولی نکشید که مجبور شدیم خط تولید دوم را جمع کنیم.

اکنون یک شیفت کاری با یک خط تولید فعال داریم

جلالیان با اشاره به اینکه واردات بی رویه و قاچاق، مشکلات ارزی و مالیات و سایر مشکلات باعث شد که خط تولید دوم را جمع کنیم گفت: در تابستان سال گذشته یک شیفت کار می کردیم و تنها با یک خط تولید فعالیت داریم.

وی با بیان اینکه خط تولیدی را که ساخته بودیم جمع کردیم توضیح داد: اکنون مایحتاج نوشت افزاری دانش آموزان مثل مداد و مدادرنگی و سایر اقلام از چین و اندونزی وارد می شوند و معلمان هم دانش آموزان را بر خرید و مصرف لوازم خارجی تشویق و ترغیب می کنند.

معلمان لیست خرید مداد و لوازم التحریر خارجی به دانش آموزان می دهند

جلالیان تصریح کرد: با چشم خودم لیست خرید اول مهر را که معلمان به دانش آموزان می دهند اقلامی مثل مداد با مارک های خارجی را دیدم.

وی با تاکید بر اینکه اولین تولید کننده مداد استاندارد در ایران هستیم که 30 سال سابقه فعالیت داریم ادامه داد: فرزند یکی از کارگران شرکت خودمان را اجبار به خرید مداد با مارک خارجی استدلر و ... کردند.

جلالیان حرف معلم برای دانش آموزان را وحی منزل دانست و گفت: دانش آموز هم والدین را اجبار به خرید طبق خواسته معلمان می‌کند.

وی به تشریح ویژگی های مداد خوب و استاندارد پرداخت و گفت: مداد خوب هنگام تراشیده شدن، تراشه های یکنواخت دارد و نیز چسبیدگی مغز مداد به چوب تراشه نشانه مرغوبیت مداد است در حالی که مدادهای وارداتی چنین ویژگی را ندارند.

وی با اشاره به حضور شرکت تولیدی خود در نمایشگاه های آلمان و سایر کشورها عنوان کرد: در کشور آلمان نمایشگاهی برپا بود که پارس مداد نیز حضور داشت و شرکت مداد تراش آیسن آلمان تراشه مداد شرکت پارس مداد را به عنوان بهترین مداد برای ویترین نمایش خود نگهداری کرد.

لوازم التحریر داخلی کیفیت بهتری نسبت به وارداتی ها دارند/ واردات محصولات چین و هند با نام آلمان

تولید کننده اولین مداد استاندارد در ایران عنوان کرد: اجناس لوازم تحریر ایرانی بسیار مرغوب تر از لوازم تحریر وارداتی است در حالی که مدادهای وارداتی ساخت چین و هند را با نام محصولات آلمان وارد کشور می‌کنند و کسی از این اقدام جلوگیری نمی کند.

مجموعه تولیدات متنوع نوشت افزار در شرکت تولیدی یزد

وی افزود: قیمت هر جعبه از مدادهای وارداتی چهار برابر مدادهای تولید داخل است این در حالی است که برای هر قراص مداد (144 عدد) کمتر از 1800 تومان گمرکی می دهند و این تعداد را 70 تا 80 هزار تومان به فروش می رسانند.

جلالیان با انتقاد از برخوردهای ناعادلانه گمرک و تعزیرات گفت: چگونه است که تعرفه واردات این کالا را 55 درصد قیمت کالا تعیین کرده اند اما در عمل این امر تحقق نمی‌ یابد.

کالاهای وارداتی مشمول تعزیرات نمی شود/ برخورد جدی تنها با کالاهای وطنی

وی با اشاره به اینکه کالاهای وارداتی مشمول قانون تعزیرات نمی شوند، افزود: تعزیرات هم تنها با افزایش قیمت کالاهای وطنی برخورد می کند و کاری به افزایش بی رویه قیمت کالاهای وارداتی ندارد.

جلالیان همچنین با اشاره به نامه ‌ای خطاب به وزیر آموزش ‌و پرورش در زمینه تذکر به معلمان در سطح کشور عنوان کرد: در نامه ای به وزیر آموزش ‌و پرورش که رونوشت آن به نماینده یزد ارسال شده، خواسته ام نمونه ای از مدادهای فابرکاستل را با نمونه ای از مدادهای تولیدی این شرکت مقایسه کند و در صورت اخذ نتیجه مطلوب به مدارس کشور یادآور شوند در سال تولید ملی از مدادهای تولید کشور استفاده کنند.

جلالیان تعداد کارخانه های تولید مداد در ایران را هفت واحد اعلام کرد و گفت: به دلایل مشکلات مطرح شده و بی مهری‌ها از این تعداد واحد تنها دو واحد فعالیت دارند.

نتیجه واردات بی رویه، بیکاری کارگر ایرانی و تعطیلی تولید و اقتصاد

این مدیر تولید اظهار داشت: نتیجه واردات بی رویه خروج ارز از کشور و بیکاری کارگر ایرانی و نیز تعطیلی تولید و اقتصاد را همراه دارد که تبعات زیادی را در پشت خود پنهان کرده است.

وی همچنین به راه اندازی خط تولید خودکار در این شرکت اشاره کرد و گفت: خط تولید خودکار مرغوب هم راه اندازی کردیم اما در قبال وارد کنندگان دوام نیاوردیم و ما هم به وارد کننده تبدیل شدیم تا پاسخگوی باز پرداخت تسهیلات و حقوق کارگران باشیم.

به دلیل عدم صرفه اقتصادی در تولید؛ خودکارهای هندی با مارک ایرانی به بازار عرضه شد

جلالیان یادآور شد: اکنون برخی خودکارهای موجود در بازار هم با نام ایران از کشور هند وارد می شوند و کسی هم نظارتی ندارد.

وی تنها راه بهبود فضای تولید در داخل را جلوگیری از ورود کالاهایی خواند که تولید آنها در داخل توجیه پذیر است و صرفه اقتصادی دارد.

ادامه واردات، دو کارخانه موجود تولید نوشت افزار کشور را به تعطیلی می کشاند

وی ظرفیت تولید کارخانه های مداد داخل کشور را سه برابر نیاز داخل کشور عنوان کرد و تاکید کرد: در حال حاضر تنها دو واحد تولیدی مداد فعال هستند و اگر این روند ادامه یابد تعطیل تمامی کارخانه‌ها در این زمینه حتمی است.

جلالیان عنوان کرد: اگر حمایت شویم و با واردات مداد و نوشت افزار دانش آموزان مقابله شود و جلوگیری کنند حتی توان صادرات کالای خود با کیفیت مرغوب را داریم که هم به سود کشور است و هم اشتغال و تولید را همراه دارد.

گرچه از سال گذشته اعلام شده بود که واردکنندگان اجناس بی کیفیت چینی در لیست سیاه وزارت بازرگانی قرار می گیرند، اما باید با تاسف فراوان اعلام کرد که هنوز هم در همه جای بازار، اجناس نامرغوب چینی حتی گاهی با مارک کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه و کره و ژاپن دیده می شوند در حالی که همه ما به چینی بودن آن اطمینان داریم.

تراش چینی با مارک آلمان، مداد چینی و اندونزی با مارک آلمان و فرانسه و ... وجود دارند تا دانش آموزان را برای درس خواندن و رسیدن به خودباوری و شعار ما می توانیم، آماده کنند.

با این اوصاف بعید می رسد بتوان خودباوری و مفهوم مصرف تولید داخلی را برای دانش آموزان مهم جلوه داد.

تقویت تولید ملی نیازمند اجرای طرحی شبیه به همیار پلیس

همانگونه که برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از آموزش پایه و در سطح مدارس کمک می گیریم، باید برای تقویت عرق وطن دوستی و اهمیت به مصرف کالای وطنی نیز از دانش آموزان شروع کنیم و طرحی شبیه همیار پلیس را برای تولید ملی اجرا کنیم.

عشق به تولید ملی را باید از سنین دبستان با عملکردمان در ذهن کودکان مان نهادینه کنیم، این گونه شاید نسل بعدی به اجناس داخلی اعتماد پیدا کند و اجناس بنجل خارجی را به جنس تولید داخل ترجیح ندهد.

تولید ملی با ممانعت از انتشار آگهی کالای خارجی محقق نمی شود/ حمایت واقعی نیاز کالای وطنی

تولید ملی با ممانعت از انتشار آگهی کالای خارجی به دست نمی آید بلکه ممانعت از ورود و خرید آن مهم است و باید به این باور برسیم که اگر کالای داخل و تولید شده توسط پدر خودمان گرانتر از کالای وارداتی است؛ بازهم کالای وطنی بخریم و به ایرانی بودنمان افتخار کنیم.

در بسیاری موارد اعلام شده که مشکلات واحدهای صنعتی و مشکل عدم استفاده از کالای ایرانی باید شناسایی شود و حال که این مشکلات در زمینه تولید نوشت افزار شناسایی شده، ضروری است مسئولان امر به سرعت به پیگیری بپردازند و از مرحله شعار گامی به بیرون نهاده و در عمل از تولید کننده داخلی حمایت کنند.

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گزارش: ابوالفضل محمدی

عکس: مسعود ساکی