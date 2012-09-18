حریم حرم رضوی نیازمند ایستگاه آتشنشانی است/لزوم همکاری آستان قدس

آتشباد حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: شهرداری منطقه ثامن برای تاسیس ایستگاه آتش نشانی در این منطقه آمادگی دارد اما زمین مورد نظر متعلق به آستان قدس است.

آستان قدس باواگذاری زمین به آتش نشانی همکاری کند

مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد با تاکید بر لزوم همکاری آستان قدس با واگذاری زمین به آتش نشانی بیان کرد: با توجه به احساس نیازی که در این منطقه با وجود حجم زیاد زائرین وجود دارد و با پیگیری مسئولین آستان قدس، سازمان آتش نشانی می تواند پوشش دهی خود را کامل کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد تاکید کرد: لزوم تحقیق و توسعه بر کسی پوشیده نیست و در دنیا شاخص های پیشرفت هر کشور را بر اساس آن می سنجند.

جعفری افزود: برای اینکه کشوری پیشرفته یا عقب مانده محسوب شود باید به شاخص های اصلی توسعه وپژوهش توجه کند و ایران با مطالعات علمی در تولید علم درسطح خاورمیانه رتبه اول و در دنیا رتبه 16 را دارد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد یاد آورشد: سازمان آتش نشانی برای اینکه همزمان با پیشرفتهای علمی کشورحرکت کند نیازمند طرح های مطالعاتی و پژوهشی است.

وی تاکید کرد: بنای کارهای اجرایی در سازمان آتش نشانی بر انجام کارهای مطالعاتی ، پژوهشی وکارشناسی گذاشته می شود و دراین راستا اولین همایش تخصصی آتش نشانان در کشور با ارائه 25 مقاله کاربردی برگزار شد.

جعفری با بیان اینکه با انجام مطالعات کارهای زیادی در آتش نشانی انجام شده است افزود: نیاز سنجی برای ساخت ایستگاه های آتش نشانی در مشهدانجام شد که بر اساس 36 معیار و در قالب کار علمی صورت گرفت.

وی بیان کرد: نقشه هایی که برای ساخت ایستگاه مد نظر بودبا کار گروهی کارشناسان به نتیجه رسید.

اجرای طرح جامع تجهیزاتی در آتش نشانی

جعفری گفت: طرح جامع تجهیزاتی در سازمان انجام شد و خرید تجهیزات هم به استناد طرح در سازمان انجام شد و نیازها و ضرورت ها در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: برای نیروی انسانی هم کار مطالعاتی انجام شد و در نحوه آماده سازی، گزینش و به کار گیری نیروها در سازمان کار مطالعاتی شد ودر جهت افزایش توانمندسازی نیروها کارشناسان سازمان کار تحقیقاتی انجام دادند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد بیان کرد: نیاز ها، دغدغه ها و مشکلات سازمان آتش نشانی را در مرحله اول کارکنان این مجموعه می شناسند و می توانند آنها را برای قرار گرفتن در بر نامه سازمان ارائه کنند.

وی افزود: سال آینده در جهت تصویر سازی و رفع معضلات همایش ملی آتش نشانان به میزبانی شهر مشهد با جمع آوری مقالات علمی در سطح کشور بر گزار خواهد شد.

جعفری تاکید کرد: در کشور در خصوص فعالیت های سازمان آتش نشانی تا کنون توجهی به انجام مطالعات صورت نگرفته و یکی از دلایل عقب ماندگی آتش نشانان همین موضوع است.

نخبگان آتش نشان یاور توسعه سازمان

مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهدابراز امیدواری کرد که نخبگان ومدیران آتش نشانی با انجام مطالعات و ارائه مقالات به بهبود وضعیت سازمان آتش نشانی کمک کنند.

وی تاکید کرد: مقالات ارائه شده می تواند مبنای تصمیم گیری برای سازمان بوده و نقاط قوت و ضعف آتش نشانی را روشن کند.

جعفری با اشاره به پیشرفت آتش نشانی در سال های اخیر افزود: سازمان آتش نشانی پیشرفت صد درصدی در عملکرد داشته است.

وی تصریح کرد: این پیشرفت ها مرهون ارائه دغدغه های آتش نشانان در قالب برنامه های علمی بوده است.

بهره برداری از 10 ایستگاه آتش نشانی

جعفری با بیان اینکه در مجموع 41 ایستگاه و پایگاه فعال آتش نشانی داریم گفت: 10 ایستگاه آتش نشانی در حال ساخت داریم و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: در حال برنامه ریزی و آماده سازی زمین برای 10 ایستگاه دیگر هستیم تا نیاز سازمان به طور کامل پوشش داده شود.

جعفری در رابطه با پراکندگی مناسب ایستگاهها گفت: ضریب انحراف در ساخت ایستگاههای آتش نشانی 650 متر است و بر اساس طرح مطالعاتی صد درصد متناسب با نیاز هر منطقه جایگاه ایستگاه تعیین شده است.

وی در بیان نظارت بر ایمنی ساخت وساز ها در مشهد گفت: سازمان آتش نشانی متناسب با استاندارهای ملی برای ساختمانها شرایطی را در نظر می گیرد که با اعمال این ضوابط واستانداردها تاییدیه ایمنی صادر می شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد تاکید کرد: درمورد ساختمانهایی که در گذشته بدون رعایت استاندارد ساخته شده است با کاربری تجاری، مسکونی، صنعتی و کشاورزی اعمال قانون خواهد شد.

جعفری افزود: بازرسان این سازمان با درخواست مالک یا شکایت های مردمی به تمام مکانها ورود پیدا می کنند.

وی افزود: بازرسان این سازمان در صورت عدم رعایت استاندارد ایمنی در ساختمان بر اساس کمیسیون "بند 20 "یا "ماده 100" شهرداری از طریق اداره اماکن با افراد متخلف برخورد خواهند کرد.

ساختمانهای بلند به تجهیزات اطفاء حریق مجهز باشند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد با اشاره به خرید تجهیزات جدید برای اطفاحریق در ساختمانهای مرتفع یادآورشد: ظرفیت تجهیزاتی 30 سال آتش نشانی را امسال خریداری کرده ایم والبته ما در یک مرحله نمی توانیم تمام کمبودها را رفع کنیم.

وی بیان کرد: تهیه "پلت فوم" ونردبانهای 75 متری ، 5 دستگاه جرثقال ، ماشین نجات وماشین مواد شیمیایی مورد نیاز آتش نشانی بود که امسال خریداری خواهد شد.

جعفری در مورد تجهیزات مورد نیاز برای ساختمانهای بلند متذکر شد: برج ها، هتل ها وساختمانهای تجاری مرتفع باید ضوابط را رعایت و ابزار لازم وتیم آماده برای پیشگیری از گسترش آتش را داشته باشند.

وی افزود: در این مکانها باید با سیستم های اعلام حریق و جعبه های آب صد درصد قبل از ورود آتش نشانی اقدام کنند تا در مرحله دوم آتش نشانی ورود پیدا کند.

مشهد پایگاه آموزش آتش نشانی کشور

جعفری یاد آور شد: مشهد به عنوان پایگاه آموزش آتش نشانی کشور انتخاب شده و کارگروه آموزشی با حضور مسئولین آتش نشانی 10 استان کشوردر این شهر تشکیل می شود.

وی افزود: تنها دانشگاه و مرکز آموزش آتش نشانی در سطح کشور درمشهد با حدود 600 دانشجو فعالیت دارد که در کشور بی نظیر است.

مدیر سازمان آتش نشانی مشهد گفت: وقوع حوادث از وقوع حریق پیشی گرفته است و 36 ایستگاه آتش نشانی خدمات امداد و نجات و حادثه را در مشهد انجام می دهند.

وی تاکید کرد: ارائه خدمات این سازمان به لحاظ قانونی در محدوده شهر است اما براساس مسئولیت انسانی بیش از پنج کیلومتر را پوشش می دهیم.

وی افزود: شهرستان های چناران، قوچان، سرخس درموارد لازم پوشش داده می شود و به عنوان مثال حریق نخ که جزء محدوده طرقبه بود توسط آتش نشانی مشهد اطفاء شد.

گفتنی است، هزار نیروی آتش نشان در شهر مشهد سالانه 7000حریق را در حوادث و آتش سوزیها اطفاء می کنند تا زندگی را به شهروندانی که دچار حادثه شده اند بر گردانند و در ازای به خطر انداختن جانشان کمترین بها را دریافت می کنند.