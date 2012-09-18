ثبت نام دوره های کاردانی پودمانی علمی کاربردی تا فردا تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صدر- معاون سنجش و خدمات آموزشی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: برای نخستین بار در دوره های کاردانی پودمانی، تسهیلات لازم جهت معافیت تحصیلی داوطلبان مشمول، برابر مقررات مندرج در دفترچه ثبت نام پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: ثبت نام دوره های کاردانی حرفه ای و کاردانی فنی پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در 257 رشته، 3635 کد رشته محل، در حدود 700 مرکز آموزش علمی کاربردی و ظرفیت پذیرش 235 هزار داوطلب در 4 گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی همچنین فرهنگ و هنر صورت می گیرد.

به گفته صدر، ثبت نام به صورت الکترونیکی است و داوطلبان باید پس از تهیه کارت اعتباری از دفاتر پستی سراسر کشور و یا استفاده از کارتهای بانکی شبکه شتاب برای مشاهده دفترچه و ثبت نام در مهلت مقرر به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند.

معاون سنجش و خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد که پذیرش دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی بصورت بدون کنکور و براساس معدل دیپلم انجام می شود.