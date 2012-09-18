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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۷:۵۹

ثبت نام دوره های کاردانی پودمانی علمی کاربردی تا فردا تمدید شد

ثبت نام دوره های کاردانی پودمانی علمی کاربردی تا فردا تمدید شد

ثبت نام دوره های کاردانی حرفه ای و کاردانی فنی پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی تا فردا تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صدر- معاون سنجش و خدمات آموزشی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: برای نخستین بار در دوره های کاردانی پودمانی، تسهیلات لازم جهت معافیت تحصیلی داوطلبان مشمول، برابر مقررات مندرج در دفترچه ثبت نام پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: ثبت نام دوره های کاردانی حرفه ای و کاردانی فنی پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در 257 رشته، 3635 کد رشته محل، در حدود 700 مرکز آموزش علمی کاربردی و ظرفیت پذیرش 235 هزار داوطلب در 4 گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی همچنین فرهنگ و هنر صورت می گیرد.

به گفته صدر، ثبت نام به صورت الکترونیکی است و داوطلبان باید پس از تهیه کارت اعتباری از دفاتر پستی سراسر کشور و یا استفاده از کارتهای بانکی شبکه شتاب برای مشاهده دفترچه و ثبت نام در مهلت مقرر به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند.

معاون سنجش و خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد که پذیرش دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی بصورت بدون کنکور و براساس معدل دیپلم انجام می شود.

کد مطلب 1698683

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