عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران

- دکتر فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی از خرابکاری در بخش تاسیسات هسته ای ایران انتقاد کرد.

خاورمیانه

- دستکم 9 نفر در یک بمب گذاری در پایتخت افغانستان کشته شدند.

- وزیر خارجه ایران مخالفت خود را با دخالت خارجی اعلام و ابراز داشت: سوریه نیاز به یک راه حل سوری دارد.

- آمریکا 50 نیروی نظامی خود را در یمن مستقر کرد.

- پلیس ترکیه در جنوب این کشور در شهر خاطای با معترضان به دخالت آنکارا در امور داخلی سوریه و حمایت این کشور از شورشیان در سوریه درگیر شدند.

- ترکیه حضور نیروهای خود در مرزهای سوریه را افزایش داده است.

آمریکا

- کاهش 12 درصدی کشت کوکا در بولیوی در سال 2011

اروپا

- نمایندگان پارلمان انگلیس طرحی را در رابطه با شناسایی دولت فلسطین ارائه کرده اند

ارامنه مقیم فرانسه بر آن هستند تا هنگام ورود الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به این کشور دست به اعتراض بزنند.

روسیه و آسیای میانه

- جمهوری آذربایجان 30 معترض به فیلم توهین کننده به پیامبر اسلام را دستگیر کرد.

- روسیه در صدد تحریم فیلم ضد اسلامی ساخته شده از سوی محافل آمریکایی است.

- براثر انفجار در یک کارخانه پتروشیمی در آذربایجان دستکم سه نفر کشته شدند.

- این هفته 83 مهاجر غیر قانونی در جمهوری آذربایجان دستگیر شدند.

- اتهام نقض آتش بس از سوی آذربایجان و ارمنستان نسبت به طرف مقابل.