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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۷:۳۸

ایرانمنش:

تعداد اتوبوس های فعال در مسیرهای پرتردد کرمان افزایش می یابد

تعداد اتوبوس های فعال در مسیرهای پرتردد کرمان افزایش می یابد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرمان از افزایش تعداد اتوبوس های فعال در مسیرهای پرتردد کرمان در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.

منصور ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق روال هر سال همزمان با شروع سال تحصیلی جدید و برای سرویس دهی مناسب به شهروندان تعداد اتوبوس های فعال در مسیرهای پرتردد کرمان افزایش می یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اتوبوسرانی کرمان در 41 مسیر شهری به شهروندان خدمات ارائه می دهد.

ایرانمنش در ادامه از اصلاح نواقص ظاهری اتوبوس های این سازمان خبر داد و افزود: همچنین برنامه ریزی های لازم برای سرویس دهی منظم و دقیق در کلیه خطوط صورت گرفته است.

این مسئول با اشاره به لزوم فرهنگسازی برای استفاده افراد از سیستم های حمل و نقل عمومی گفت: افزایش رضایتمندی شهروندان و جذب آنها برای استفاده از اتوبوس در جا‌به‌جایی ‌ها و سفرهای درون شهری از جمله اهدافی است که این سازمان به صورت جد دنبال می کند.

کد مطلب 1698687

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