منصور ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق روال هر سال همزمان با شروع سال تحصیلی جدید و برای سرویس دهی مناسب به شهروندان تعداد اتوبوس های فعال در مسیرهای پرتردد کرمان افزایش می یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اتوبوسرانی کرمان در 41 مسیر شهری به شهروندان خدمات ارائه می دهد.

ایرانمنش در ادامه از اصلاح نواقص ظاهری اتوبوس های این سازمان خبر داد و افزود: همچنین برنامه ریزی های لازم برای سرویس دهی منظم و دقیق در کلیه خطوط صورت گرفته است.

این مسئول با اشاره به لزوم فرهنگسازی برای استفاده افراد از سیستم های حمل و نقل عمومی گفت: افزایش رضایتمندی شهروندان و جذب آنها برای استفاده از اتوبوس در جا‌به‌جایی ‌ها و سفرهای درون شهری از جمله اهدافی است که این سازمان به صورت جد دنبال می کند.