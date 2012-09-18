عملیات احداث و تکمیل ایستگاه راه آهن ارومیه خرداد سال آینده به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده دوشنبه شب در جریان بازدید از روند اجرای چهار پروژه مهر ماندگار در استان افزود: دو ماه پیش پیمانکار این پروژه تعویض و با پیمانکار جدید قراداد منعقد کردیم و امیدواریم روند احداث و تکمیل ایستگاه راه آهن ارومیه در زمان طی شده یعنی خرداد ماه سال آینده به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه با صدای سوت قطار خرداد سال آینده در ارومیه به صدا در می آید اظهارداشت: اعتبار پیش بینی شده برای احداث ایستگاه راه آهن ارومیه، 240 میلیارد ریال بود که در زمینی به مساحت 5750 متر مربع در حال احداث است .

وی در ادامه پروژه تالار مرکزی ارومیه را یکی از فاخرترین پروژه ها در حوزه فرهنگی استان عنوان کرد و افزود: تالار مرکزی ارومیه با داشتن دو سالن تخصصی 1200 نفری و 650 نفری، از 95 درصد پیشرفت فیزیکی در اسکلت و 55 درصد پیشرفت در کل پرو‍ژه برخوردار است و همچنین مشکل مبادی ورودی این تالار با اختصاص ورودی از خیابان شهید درستکار رفع شده است .

جلال زاده در خصوص روند اجرای پروژه مرکز توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز گفت: اجرای این پروژه که در زمینی به مساحت 13200 متر مربع در حال احداث است در ابتدا به علت سخت بودن زمین مدتی با تاخیر روبرو شد به طوری که تنها 20 میلیارد ریال برای آماده سازی زمین این طرح هزینه شده است .

وی اضافه کرد: 70 میلیارد ریال نیز برای اجرای فاز اول این پروژه که شامل مرکز اقامتی، توانبخشی و سازه مرکزی است اختصاص داده شده که تا خرداد ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید .