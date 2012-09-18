نمایندگان مشکل آب اصفهان را دنبال کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با مجمع نمایندگان استان اظهار داشت: هر کدام از شما در تصمیمات کلی کشور صاحب رأی هستید لذا نماینده کل کشورید.
آیت الله طباطبایی خطاب به نمایندگان خاطر نشان کرد: نمایندگان استان علی رغم اینکه باید برای مشکلات استان تمام تلاش خود را به کار گیرند، نباید منافع ملی را برای منافع استان خود به خطر بیندازند.
کندی روند پروژه تونل کوهرنگ بر عمیق تر شدن مشکلات خشک سالی اصفهان دامن زده است
وی مهم ترین مشکل استان اصفهان را کمبود آب عنوان کرد و گفت: علاوه بر خشکسالی، کندی روند پیشرفت پروژه تونل کوهرنگ بر عمیق تر شدن این مشکل دامن زده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری بر اتحاد نمایندگان استان تأکید و تصریح کرد: زمانی که نمایندگان یک استان با هم باشند راحت تر می توانند مشکلات استان را با استاندار، وزیر و یا رئیس جمهور مرتفع کنند.
آیت الله طباطبایی اظهار داشت: مشکلاتی که برای برخی از صنایع استان پیش آمده باید با مدیریت صحیح و حمایت دولت مرتفع شود چرا که بسیاری از خانواده ها را دچار مشکل کرده است.
وی به خطر گسترش بانک های خصوصی اشاره کرد و گفت: توسعه بانک های خصوصی به ضرر مملکت است چرا که پول مردم به جای پس انداز در بانک های دولتی و اعطای وام، جذب بانک های خصوصی و پس از آن شرکت های خصوصی می شود که منافع آن تنها برای سهامداران آن شرکت منظور می شود.
در ابتدای این دیدار محسن صرامی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این مجمع، از همدلی و همفکری خوب نمایندگان استان گفت و اظهار داشت: 20 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان هستند که در بین استان های دیگر بعد از تهران بیشترین تعداد نماینده را به خود اختصاص داده اند.
آئین نامه مجمع نمایندگان اصفهان تبیین شد
صرامی از تبیین آئین نامه مجمع خبر داد و گفت: در این آئین نامه کلیه راه حل های ممکن برای هموار شدن مسیر حرکت استان و کشور لحاظ شده و طی سه جلسه بررسی به تصویب جمع نمایندگان رسید.
وی اذعان داشت: تا کنون 11 جلسه رسمی و شش جلسه غیر رسمی در فضای همدلی، همکاری و همفکری تشکیل شده که میتوان گفت این اتفاق نظر حاکم بین نمایندگان استان کم نظیر است.
رئیس مجمع نمایندگان استان از تلاش نمایندگان استان و رایزنی های آنان با وزرا گفت و تصریح کرد: برای مرتفع شدن مشکل صنایع و آب استان تاکنون نشست های زیادی با وزرای دولت دهم برگزار شده که تسهیل در این امور به همت و تعامل مدیران استانی نیازمند است.
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