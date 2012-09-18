نمایندگان مشکل آب اصفهان را دنبال کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با مجمع نمایندگان استان اظهار داشت: هر کدام از شما در تصمیمات کلی کشور صاحب رأی هستید لذا نماینده کل کشورید .

آیت الله طباطبایی خطاب به نمایندگان خاطر نشان کرد: نمایندگان استان علی رغم اینکه باید برای مشکلات استان تمام تلاش خود را به کار گیرند، نباید منافع ملی را برای منافع استان خود به خطر بیندازند .

کندی روند پروژه تونل کوهرنگ بر عمیق تر شدن مشکلات خشک سالی اصفهان دامن زده است

وی مهم ترین مشکل استان اصفهان را کمبود آب عنوان کرد و گفت: علاوه بر خشکسالی، کندی روند پیشرفت پروژه تونل کوهرنگ بر عمیق تر شدن این مشکل دامن زده است .

عضو مجلس خبرگان رهبری بر اتحاد نمایندگان استان تأکید و تصریح کرد: زمانی که نمایندگان یک استان با هم باشند راحت تر می توانند مشکلات استان را با استاندار، وزیر و یا رئیس جمهور مرتفع کنند .

آیت الله طباطبایی اظهار داشت: مشکلاتی که برای برخی از صنایع استان پیش آمده باید با مدیریت صحیح و حمایت دولت مرتفع شود چرا که بسیاری از خانواده ها را دچار مشکل کرده است .

وی به خطر گسترش بانک های خصوصی اشاره کرد و گفت: توسعه بانک های خصوصی به ضرر مملکت است چرا که پول مردم به جای پس انداز در بانک های دولتی و اعطای وام، جذب بانک های خصوصی و پس از آن شرکت های خصوصی می شود که منافع آن تنها برای سهامداران آن شرکت منظور می شود .

در ابتدای این دیدار محسن صرامی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این مجمع، از همدلی و همفکری خوب نمایندگان استان گفت و اظهار داشت: 20 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان هستند که در بین استان های دیگر بعد از تهران بیشترین تعداد نماینده را به خود اختصاص داده اند .

آئین نامه مجمع نمایندگان اصفهان تبیین شد

صرامی از تبیین آئین نامه مجمع خبر داد و گفت: در این آئین نامه کلیه راه حل های ممکن برای هموار شدن مسیر حرکت استان و کشور لحاظ شده و طی سه جلسه بررسی به تصویب جمع نمایندگان رسید .

وی اذعان داشت: تا کنون 11 جلسه رسمی و شش جلسه غیر رسمی در فضای همدلی، همکاری و همفکری تشکیل شده که می‌توان گفت این اتفاق نظر حاکم بین نمایندگان استان کم نظیر است .