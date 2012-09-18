همدانی ها در میدان امامزاده عبدالله میزبان خادمان آستان قدس رضوی خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید محمد سعید بطحاییان شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: جشن های مردمی "زیر سایه خورشید" به همت آستان قدس رضوی از پنج سال پیش در ایران و برخی کشورهای اسلامی برگزار می شود.

وی گفت: این برنامه سال گذشته در 77 شهر از 22 استان کشور برگزار شد و همدان برای اولین بار میزبان برگزاری این جشن بود.

حجت الاسلام سید محمد سعید بطحاییان با اشاره به استقبال وسیع و چشمگیر مردم همدان در سال گذشته از برگزاری این جشن عنوان کرد: امسال نیز با اطلاع رسانی و برگزاری برنامه های مختلف، جشن های مردمی "زیر سایه خورشید" با استقبال قابل توجهی مواجه خواهد شد.

وی در تشریح این جشن نیز گفت: در جشن های مردمی "زیر سایه خورشید" تعدادی از خادمان آستان قدس رضوی با پرچم مرقد مطهر امام رضا(ع) به شهرهای مختلف می روند و برنامه های متفاوت و مردمی با حضور سفیران امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

تجلی ارادت و عشق مردم به اهل بیت(ع) در جشن های زیر سایه خورشید

سخنگوی جشن های مردمی زیر سایه خورشید در خصوص فلسفه برگزاری این مراسم توضیح داد: این مراسم تجلی ارادت و عشق همه اقشار جامعه به آستان قدس رضوی و اهل بیت (ع) است و همچنین به نوعی با برگزاری اینگونه مراسم ها نوآوری در برگزاری جشن ها به وجود آمده است.

حجت الاسلام سید محمد سعید بطحاییان عنوان کرد: برگزاری عزاداری ها و مراسم شهادت ائمه اطهار(ع) همواره نمود بیرونی دارد و برگزاری جشن های مردمی "زیر سایه خورشید" ابتکاری است که با نشان دادن عشق و علاقه مردم به ائمه اطهار(ع) حضور مردم را در شادی های اهل بیت (ع) نیز نشان می دهد.

وی با اشاره به مردمی بودن جشن و تامین هزینه های آن توسط مردم افزود: ستاد برگزاری جشن های مردمی "زیر سایه خورشید" به هیچ ارگان و نهادی وابسته نیست و کاملا توسط مردم برگزار می شود و شهروندان استان همدان با نصب پرچم و آذین بندی سردر منازل و مغازه ها چهره زیبایی در زمان برگزاری جشن به شهر خواهند داد.

برگزاری جشن های زیر سایه خورشید در میان دانش آموزان و زندانیان

سخنگوی جشن های مردمی "زیر سایه خورشید" در باره جشن های امسال و برنامه های آن گفت: برنامه های جشن زیر سایه خورشید از روز چهارشنبه پنجم مهرماه آغاز می شود و مردم شهر همدان در این روز به استقبال خادمان آستان قدس رضوی و پرچم امام رضا (ع) در میدان امامزاده عبدالله همدان خواهند رفت و شب نیز جشن باشکوهی در شهر لالجین برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام سید محمد سعید بطحاییان ادامه داد: برنامه های جشن "زیر سایه خورشید" روز پنج شنبه ششم مهرماه در برنامه های جداگانه ای درجمع دانش آموزان و زندانیان ادامه خواهد داشت و بعد از ظهر نیز در گلزار شهدا برگزار خواهد شد و همچنین شهروندان شهر فامنین نیز شب میزبان خادمان آستان قدس رضوی خواهند بود.

برگزاری همایش پیاده روی در روز میلاد امام رضا(ع) در همدان

وی همچنین از برگزاری پیاده روری خانوادگی در روز میلاد امام رضا (ع) خبر داد و گفت: به برکت روز میلا امام هشتم(ع) با حضور خانواده ها در فضایی معنوی پیاده روی انجام خواهد شد و در پایان نیز با انجام قرعه کشی جوایزی به حاضرین در این پیاده روی اهدا خواهد شد.

وی گفت: ظهر روز میلاد امام رضا(ع) نیز خادمان آستان قدس رضوی به عیادت بیماران می روند.

سخنگوی جشن های مردمی زیر سایه خورشید با دعوت از هنرمندان برای حضور در این مراسم گفت: هنرمندان می توانند در روند برگزاری جشن ها به خلق آثار هنری همت گمارند و در نمایشگاهی به ارائه آثار خود بپردازند.