ارائه روشی ساده برای بهبود واکنش در پیلهای سوختی

به گزارش خبرنگار مهر، نانو لوله های کربنی در میان بسترهای مختلف به دلیل دارا بودن خصوصیات ویژه به عنوان یک بستر جدید و مناسب برای نانو ذرات، کاربردهای زیادی دارد اما نانو لوله های کربنی خام دارای سطوحی با خاصیت آب گریزی و بی ‌اثری شیمیایی هستند از این رو این نوع سطوح فضای کافی برای پخش نانو ذرات بر روی سطح آنها ندارد.



شیوه های متداول اصلاح سطح نانولوله های کربنی، عموما روشهایی وقت گیر هستند و در بسیاری از موارد منجر به تغییر ساختار و خصوصیات ذاتی کربن می شوند. در نتیجه امروزه پژوهشگران به دنبال روشهای کارآمدتر هستند.

هدف کلی این پژوهشها دستیابی به یک روش سنتز ساده کاتالیستهای مبتنی بر پلاتین بر روی بسترهای کربنی برای واکنشهای پیل سوختی متانولی مستقیم است. چراکه امروزه پیلهای سوختی متانولی مستقیم به عنوان یک منبع انرژی سبز برای وسایل الکترونیکی و اتومبیل ها توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده ولی وجود برخی مشکلات اقبال عمومی از این نوع پیلهای سوختی را با چالش هایی مواجه کرده است.



توسعه کاتالیستهایی برای بهبود انجام واکنشهای اکسایش متانول و احیای اکسیژن یکی از راهکارهای کلیدی برای توسعه و تجاری سازی این پیل‌های سوختی است و این طرح به طور مستقیم در صنایع پیل سوختی و تولید کاتالیستهای مربوط به آن کاربرد دارد و روشی ساده و ارزان را ارئه می دهد.



در این زمینه تحقیقاتی در دانشگاه اصفهان اجرا شد و در نهایت روشی ساده و کارآمد برای تولید نانو ذرات بر روی انواع بسترها شدند. این روش که به ویژه در بسترهای کربنی نظیر نانو لوله های کربنی کاربرد دارد، بدون تغییر خصوصیات ذاتی و ساختاری نانو لوله های کربنی، امکان تهیه نانو ذرات مبتنی بر پلاتین با اندازه ذرات ریزتر و توزیع اندازه ذرات محدودتر با پایداری بیشتر را فراهم می کند.



تیم پژوهشی در این پروژه با اصلاح سطح نانو لوله ها با گوگرد، امکان تهیه ذراتی با اندازه کارآمدتر برای واکنش اکسایش متانول فراهم آوردند. علاوه بر این گوگرد به کار برده شده در حین فرآیند تشکیل ذرات، از کلوخه ای شدن نانو ذرات در حین اصلاح گرمایی در دمای بالا ممانعت به عمل آورده و همچنین با اتصال محکم ذرات به سطح، پایداری کاتالیست را در محلول های اسیدی و محیط های الکتروشیمیایی افزایش می دهد.



روش سنتز ارائه شده در این پژوهش بسیار ساده و ارزان است و نیازی به وسایل و دستگاه‌های پیشرفته ندارد، به ‌علاوه با این روش می توان کاتالیست را در اندازه زیاد تولید کرد.