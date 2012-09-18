چلسی - یووه، بدون کونته/ بایرن - والنسیا به یاد 2001

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشینان لیگ برتر و سری آ چهارشنبه شب در گروه E رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

"آنتونیو کونته" که پیش از این به دلیل فساد در فوتبال ایتالیا به مدت 10 ماه از نشستن بر روی نیمکت محروم شده بود در رقابت های لیگ قهرمانان هم حق نشستن بر روی نیمکت را نخواهد داشت. این مربی حق حضور بر سر تمرینات یووه را دارد اما مجاز نیست در جریان بازی هیچگونه تماسی با تیم خود داشته باشد. با این حساب هدایت بیانکونری در این دیدار بر عهده "ماسیمو کاررا" خواهد بود.

از سویی چلسی در حالی در استمفوردبریج به مصاف یووه خواهد رفت که سرمربی ایتالیایی این تیم گفته که تیم تحت رهبری وی می خواهد اولین تیمی باشد که طی دو فصل پیاپی قهرمان رقابت های لیگ قهرمانان اروپا می شود.

"روبرتو دی ماتئو" گفت: مالک باشگاه (رومن آبراموویچ) هنوز از جاه طلبی خود دست نکشیده است. او همواره می خواهد با این باشگاه جام ببرد و به سوی موفقیت گام بردارد. تا زمانی که او مالکیت باشگاه را بر عهده دارد، از جاه طلبی هایش کاسته نخواهد شد.

خبر خوش برای لندنی ها اینکه جان تری که در بازی با کویینزپارک رنجرز از ناحیه زانو آسیب دیده بود به این دیدار خواهد رسید.

دیگر دیدار مهم فرداشب را تیم های بایرن مونیخ آلمان و والنسیای اسپانیا برگزار خواهند کرد. در واقع این مهم ترین دیدار گروه F خواهد بود. بایرن مونیخ چهارمین و آخرین جام خود در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا را در سال 2001 مقابل والنسیا به دست آورد. بایرنی ها پس از آن دو بار به فینال رقابت های لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کرده اند اما هرگز موفق به کسب جام نشده اند.

نقطه قوت بایرن در این دیدار می تواند "خاوی مارتینز" باشد که پیش تر با لباس آتلتیک بیلبائو مقابل والنسیا به میدان رفته است. "عادل رامی" و "روبرتو سولدادو" هم از جمله بازیکنان خطرناک والنسیا محسوب می شوند. برنامه کامل بازی های چهارشنبه شب به شرح زیر است:

گروه E:

* چلسی انگلستان - یوونتوس ایتالیا

* شاختار دونتسک اوکراین - نوردسیالند دانمارک

گروه F:

* بایرن مونیخ آلمان - والنسیای اسپانیا

* لیل فرانسه - باته بوریسف بلاروس

گروه G:

* بارسلونای اسپانیا - اسپارتاک مسکوی روسیه

* سلتیک اسکاتلند - بنفیکای پرتغال

گروه H:

* براگای پرتغال - کلوج رومانی

* منچستریونایتد انگلستان - گالاتاسرای ترکیه