جعفر گلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخستین همایش روسا و مدیران ثبت احوال استانهای شرق کشور با حضور ریاست سازمان و مدیران کشوری مهر ماه سال جاری به میزبانی بجنورد برگزار میشود.
وی اظهار داشت: در این همایش روسا و معاونین ادارات ثبت احوال استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و گلستان و نیز ریاست، مدیران و معاونین سازمان ثبت احوال کشور با هدف تبیین مشکلات، تجزیه و تحلیل فرآیند ارائه خدمات ثبت احوالی به مردم و نیز ارائه پاسخهای کاربردی در بجنورد گرد هم میآیند.
گلزاری با اشاره به اینکه این همایش در مدت دو روز و در محل هتل نگین بجنورد برگزار میشود، تصریح کرد: این سمینار احتمالا در روزهای 19 و 20 مهر ماه سال جاری برگزار می شود، اما امکان تغییر زمان برگزاری آن به روزهای 12 و 13 مهر ماه نیز وجود دارد.
به گفته وی در این سمینار حدود 200 نفر از مدعوین با ایراد سوالات و پیشنهادات خود در راستای بهبود خدمت رسانی در ادارات ثبت احوال، مشکلات منطقهای را بررسی کرده و راهکارهای عملی در راستای رفع آنها ارائه میدهند.
این مسئول عنوان کرد: در این همایش همچنین ریاست سازمان ثبت احوال کشور و معاونین حوزههای مختلف این سازمان، به تبیین سیاستهای کاری و اولویتهای برنامه ریزی شده در این سازمان میپردازند.
به گزارش خبرنگار مهر، در سال جاری همایشهای منطقهای ثبت احوال کشور، در چهار منطقه شمال، شرق، جنوب و غرب کشور با پیشنهاد محمد ناظمیاردکانی، رئیس سازمان ثبتاحوال کشور و با هدف تجزیه و تحلیل خدمات رسانی در ثبت احوال و رفع نواقص موجود برگزار میشود.
نظر شما