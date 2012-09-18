کاهش 3000 مترمربعی فضای دهمین نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی

احد رضایی، رئیس دهمین نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی که از 28 آبان به مدت 4 روز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در تهران برگزار میشود، به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته که نهمین دوره نمایشگاه را برگزار کردیم، اعلام کردیم که شاید نتوانیم دوره بعدی را برگزار کنیم و امسال هم با وجود مشکلات فراوان موفق شدهایم نمایشگاه را برنامهریزی کنیم و البته تفاوتهایی هم با دورههای قبلی دارد.
وی ادامه داد: به دلیل افزایش هزینهها امسال فضای نمایشگاهی نصف شده و تنها در یک سالن حجاب نمایشگاه را خواهیم داشت. عمده دلیل آن هم این است که هزینه غرفهها 50 درصد اضافه شده و کانون هم دلیلی برای کاهش هزینهها نمیبیند. به همین دلیل ما از وزارت ارشاد انتظار داریم در نامهای از کانون بخواهد که همکاری بیشتری داشته باشد.
رئیس هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران بینالمللی ایرانیان درباره تغییرات دیگری که در این دوره نمایشگاه اعمال میشود نیز توضیح داد: ما در هزینه تبلیغات و اطلاعرسانی هم تجدیدنظر کردهایم و ناگزیر هستیم با کاهش هزینهها جلو برویم. البته همه تلاشم این است که اتفاقها را به گونه ای جلو میبریم که در کیفیت نمایشگاه و خدماتدهی به قشر دانشگاهی و پژوهشگر خدشهای وارد نشود.
رضایی اضافه کرد: در این دوره تنها امکان ارائه غرفه را به اعضای انجمن و ناشرانی که کتابهای غیرفارسی ارائه میکنند، داریم در حالیکه در دورههای قبلی ناشران دانشگاهی و کتب کاربردی که عضو انجمن نبودند و همچنین ناشران که کتابهای آموزشی فارسی ارائه میکردند میتوانستند در نمایشگاه حضور داشته باشند.
به گفته وی، اگر متقاضیان شرکت در نمایشگاه که اعضای انجمن هستند کمتر از فضای نمایشگاه باشد حتما این امکان را در اختیار دیگر ناشران متقاضی قرار خواهیم داد. همچنین نمایشگاه در دورههای قبلی 5 روز بود که امسال 4 روز از 28 آبان تا اول آذر خواهد بود.
این فعال امور نشر در بخش دیگر صحبتهایش درباره لزوم حمایت از نمایشگاهی چون نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی بیان کرد: ما در این نمایشگاه نیاز قشر دانشگاهی و پژوهشی کشور را تامین میکنیم و انتظارمان از وزارت علوم و وزارت بهداشت این است که از چنین نمایشگاهی حمایت کنند. قطعا بخش مهمی از دستاوردهای فناوری کشورمان با مطالعه منابع علمی جهان فراهم شده و نمایشگاه کتب کاربردی و نمایشگاهی هم بهترین محل برای خرید این کتابهاست.
رئیس دهمین نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی اضافه کرد: ما از وزارتخانههای بهداشت و علوم نمیخواهیم که پولی را به نمایشگاه بدهند، بلکه انتظار داریم که امکانات بیشتری در اختیار دانشجویان، استادان و پژوهشگران در قالب وام خرید کتاب یا یارانه ویژه بگذارند تا آنها بتوانند راحتتر خرید کنند.
رضایی در پایان از نیروی انتظامی برای حمایتهایش در دورههای گذشته تشکر کرده و گفت: سال گذشته نمایشگاه در فضای پنجهزار متر مربع برگزار شد که امسال این فضا به دو هزار مترمربع کاهش یافته است.
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