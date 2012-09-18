وعده موج کاهش قیمت ارز در روزهای آینده

این مقام آگاه در بانک مرکزی که نخواست نامش در خبر ذکر شود، در گفتگو با مهر گفت: سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی که با موافقت رسمی دولت اجرایی خواهد شد، در کنار تحت تاثیرگذاشتن بر نرخ ارز، تولیدکنندگان و واردات‌کنندگان کالاهای اساسی را نیز منتفع خواهد کرد.

وی افزود: به طور قطع، مشکلات فعلی بازار ارز همچون حوالجات و ... با سیاست‌های جدید ارز بانک مرکزی رفع خواهد شد.

به گزارش مهر، درصورت موافقت نهایی دولت و از دستور کار خارج شدن راه اندازی بورس ارز، اختیارات بانک مرکزی نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه به نظر می‌رسد با مدیریت ارز برخی بخشها همچون پتروشیمی‌ها، وضعیت بازار ارز ساماندهی و از آشفتگی خارج خواهد شود.

محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای پول و اعتبار گفته است: هم اکنون دولت تنها به دو گروه کالایی ارز مرجع (1226 تومان) می دهد اما قرار است برای 8 گروه کالایی دیگر نیز ارز دولتی، البته با رقمی متفاوت از ارز 1226 تومانی تخصیص یابد. به گفته نهاوندیان، هنوز قیمت ارزی که قرار است به هشت گروه دیگر کالایی ارائه شود، مشخص نیست.

در همین حال، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور تصمیم مشترک دولت ومجلس برای اصلاح بازار ارز رااجرا نمی کند، از تفاهم مجلس و دولت برای حل مشکل نابسامانی بازار ارز و تصمیم برای جذب ارز بخش خصوصی با قیمت روز منهای دو درصد خبر داده است.