روح الله بلوچی به جشنواره بین المللی "روژان" راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین انصاریان دوشنبه شب در جمع خبرنگاران بیان داشت: جشنواره عکس رژان یکی از جشنواره های مطرح عکاسی است که در ایران برگزار می شود و راهیابی روح اله بلوچی افتخار بزرگی برای جامعه عکاسی استان هرمزگان است.

وی افزود: روح اله بلوچی یکی از عکاسان جوان و خلاق هرمزگان است که تاکنون موفق به حضور و کسب افتخار جشنواره های مختلف عکاس در سطح ملی و بین المللی شده است.

رئیس انجمن عکاسان هرمزگان عنوان کرد: امسال حضور هنرمندان عکاس هرمزگانی در جشنواره های مختلف عکاسی قابل توجه بوده که می توان به حضور سه عکاس در جشنواره عکاسی زمان و هشت عکاس در جشنواره لارستان و ... اشاره کرد.

مراسم افتتاحیه جشنواره بین المللی رژان 31 شهریور ماه در تالار ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می شود و هم اکنون نمایشگاه آثار راه یافتگان نیز در نگارخانه بهار و تابستان خانه هنرمندان ایران تا شش مهرماه برپا می باشد.

شهیدالعلم، کیانوش عیاری، سیف‌الله صمدیان، ساعد نیک‌ذات و مهدی مقیم‌نژاد داوران این جشنواره مهم هستند.