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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۷:۵۹

روح الله بلوچی به جشنواره بین المللی "روژان" راه یافت

روح الله بلوچی به جشنواره بین المللی "روژان" راه یافت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن عکاسان هرمزگان گفت: روح اله بلوچی از عکاسان خلاق هرمزگان جواز ورود به جشنواره بین المللی رژان را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین انصاریان دوشنبه شب در جمع خبرنگاران بیان داشت: جشنواره عکس رژان یکی از جشنواره های مطرح عکاسی است که در ایران برگزار می شود و راهیابی روح اله بلوچی افتخار بزرگی برای جامعه عکاسی استان هرمزگان است.

وی افزود: روح اله بلوچی یکی از عکاسان جوان و خلاق هرمزگان است که تاکنون موفق به حضور و کسب افتخار جشنواره های مختلف عکاس در سطح ملی و بین المللی شده است.

رئیس انجمن عکاسان هرمزگان عنوان کرد: امسال حضور هنرمندان عکاس هرمزگانی در جشنواره های مختلف عکاسی قابل توجه بوده که می توان به حضور سه عکاس در جشنواره عکاسی زمان و هشت عکاس در جشنواره لارستان و ... اشاره کرد.

مراسم افتتاحیه جشنواره بین المللی رژان 31 شهریور ماه در تالار ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می شود و هم اکنون نمایشگاه آثار راه یافتگان نیز در نگارخانه بهار و تابستان خانه هنرمندان ایران تا شش مهرماه برپا می باشد.

شهیدالعلم، کیانوش عیاری، سیف‌الله صمدیان، ساعد نیک‌ذات و مهدی مقیم‌نژاد داوران این جشنواره مهم هستند.

کد مطلب 1698703

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