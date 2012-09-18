الهه احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط آتی خود تصریح کرد: پس از بازی‌های المپیک 2012 لندن مدتی را استراحت کردم و در حال حاضر هم حدود یک هفته‌ای است که تمرینات مرا مجددا از سر گرفته‌ام.

وی ادامه داد: اوایل آبان ماه مسابقات تیراندازی تفنگ بادی قهرمانی آسیا در چین برگزار می‌شود ضمن اینکه مسابقات لیگ بانوان را هم در پیش داریم و فکر نمی کنم دیگر در سال جاری رقابتی داشته باشیم.

تیرانداز ایران در بازی های المپیک 2012 لندن اظهار داشت: دقیقا نمی‌دانم چه تیم‌ها و کشو‌رهایی در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت می‌کنند اما پس از پایان بازی‌های المپیک، اکثر تیراندازان به استراحت می‌پردازند و در مسابقات شرکت نمی‌کنند. به همین دلیل امکان دارد تیراندازان درجه یک آسیا در این رقابت‌ها شرکت نکنند. البته نباید فراموش کرد تیراندازان درجه دو و سه چین هم در سطح خوبی قرار دارند و تیمشان هم معمولا قهرمان آسیا است.

وی در خصوص اینکه با عملکردش در المپیک 2012 لندن به نوعی باعث شد که بانوان هم در ورزش ایران به چشم بیایند، تاکید کرد: به نظرم حتما نباید اتفاقی رخ بدهد که بانوان به چشم بیایند. باید برای همه بانوانی که ورزشکار هستند شرایطی را به وجود بیاورند که شکوفا شوند. متاسفانه در کشور ما اینگونه نیست. دیگران باید تلاش کنند و وقتی که دیده شدند، برایشان برنامه ریزی کنند.

احمدی گفت: اگر چنین مسئله ای وجود داشته باشد که من باعث شده باشم، نگاهی به ورزش بانوان داشته باشند، خیلی از آن نیز خوشحالم.