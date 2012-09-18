به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب داستان جونیور کاریکاتوریست نوجوانی است که در اقامتگاه سرخپوستان زندگی میکند. او با گرفتاریهای جورواجور جسمی به دنیا آمده است.
اطرافیانش جز دوست یکدل و یکرنگ او، مرتب آزارش میدهند. جونیور به قصد آموزش بهتر اقامتگاه را ترک میکند و به مدرسهای تمام سفیدپوست در شهرک مجاور میرود. قوم و قبیلهاش به او نخواسته همرنگ جماعت باشد لقب خائن میدهند و دردسری تازه شروع میشود.
شرمن الکسی نویسنده کتاب زندگی واقعیاش را دستمایه قرار داده و جهانی شگفت و تاملبرانگیز آفریده که با طنزی یگانه، خوانندگان سنین مختلف را به گریه و خنده وا میدارد.
نیل گیمن نویسنده معاصر درباره این اثر میگوید: از هر نظر عالی، گزنده و واقعا خندهدار.
ایمی سداریس هنرپیشه، کمدین و نویسنده نیز معتقد است بعد از خواندن این کتاب یک ریز خندیده؛ از ابتدا تا انتها.
این کتاب را رضی هیرمندی ترجمه کرده و از خوانندگان خواسته است که پیش از قضاوت درباره این یا آن جزء اثر، کل کتاب را تا آخر بخوانند.
این کتاب که تصویرهایی ساده هم در قالب نقاشیهای سیاه و سفید دارد، در بخشهای باشگاه چشم کبودها، چرا مرغ این همه برای من، انتقام جزیی از اسم من است، هندسه همچین الکی نیست، امید در برابر امید، وقتی باید بری برو، رادوی دمغ میشود، مشورت با مادربزرگها، هالووین، عید شکرگزاری، سر خاک، بازی نفسگیر، راهنمای بحث و .... تنظیم شده است و کلا کتابی است که بخشهای زیادی دارد.
در بخشی از کتاب میخوانیم: قبل از هر چیز بگویم. من فهمیدم که از بیشتر بچههای سفیدوست زرنگترم. البته چندتایی دختر و یک پسر بودند که اینشتینهای کوچولو بودند و من هیچجوری زرنگتر از آنها به حساب نمیآمدم اما از 99 درصد بقیه زرنگتر بودم. نه اینکه سرخپوست زرنگتری باشم. خب؟ زرنگ بودم بدون اما و اگر...
این کتاب 290 صفحهای در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 9 هزار تومان توسط انتشارات افق به چاپ رسیده است.
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