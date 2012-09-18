آموزش امداد و نجات وارد کتابهای درسی شد

سید صمد آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در سال جدید تحصیلی کتاب آمادگی دفاعی در مقطع دوم دبیرستان (همه رشته ها) برای یک میلیون و 500 هزار دانش آموزش منتشر شد که در این کتاب نحوه آموزشهای امدادی ارائه شده است.

وی افزود: تدریس این کتاب را معلمان انجام می دهند ولی برای آگاهی دبیران از نحوه آموزش با برگزاری دوره های ویژه نحوه آموزش را به معلمان ارائه کرده ایم.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی هلال احمر با بیان اینکه دانش آموزان آزاد هم باید با مطالعه این کتاب خود را برای کنکور آماده کنند گفت: پیش بینی ما این است که در سال جاری بیش از سه میلیون و 500 هزار دانش آموز این آموزشها را فرا بگیرند.