حمید صافدل در گفتگو با مهر گفت: حجم تجارت خارجی حدود 38 میلیارد دلاری ایران در پنج ماه نخست امسال نشاندهنده بیتاثیر بودن تحریمها است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نزدیک به 16 میلیارد دلار صادرات به جز نفت در مقابل حدود 22 میلیارد دلار واردات، دستاورد خوبی برای کشور است، ضمن اینکه وزن تجارت در این مدت 46 میلیون تن بوده است.
وی تصریح کرد: با این روند پیشبینی میشود، رشد صادرات در ماههای آینده بهبود یابد تا تحریمهای یک جانبه علیه ایران بیاثری خود را بیش از پیش نشان دهد.
به گفته صافدل، هماکنون نیمی از جمعیت جهان شامل دو سوم کشورهای جهان و بیش از یکسوم جمعیت کشورهای عضو گروه 77 در حوزه اقتصادی، در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد قرار دارند. در کنار این تعداد باید بسیاری از ساختارهای اقتصادی در حوزههای پیمانهای اقتصادی منطقهای و بینالمللی نظیر گروه دی هشت و گروه اکو را از اعضای این جنبش هستند که همه این موارد، جنبش را از قابلیت فوقالعادهای برخوردار کرده است.
وی با اشاره به برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در ایران در ماه جاری، خاطرنشان کرد: اگرچه جنبش در شش دهه شکلگیری خود کمتر به سمت و سوی حوزههای اقتصادی توجه داشته؛ اما به لحاظ اهمیتی که مجموعه این کشورها برای موضوع استقلال قائل هستند و موضوع محوری جلسات را تحت عنوان اتحاد برای استقلال نامگذاری کردهاند، موضوع اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین مقولههایی که در شکلگیری این استقلال موثر است، مطرح شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهمیت و توجهی که به مسائل اقتصادی در ایران وجود دارد و به لحاظ پیشرفتهای خوبی که در این زمینه اعم از تولید و صادرات در دهههای اخیر شکل گرفته، باید انتظار یک تحول جدی در این حوزهها را در دوران ریاست سه ساله ایران بر جنبش عدم تعهد داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: نشستهای چندجانبه و همگرایی بین 120 کشور در جنبش عدم تعهد، فرصتهایی را برای کشور به وجود آورده است که میتوان با ایجاد ساختاری فعال و سازوکاری به نام دبیرخانه جنبش، همه آنها را تبدیل به موقعیتی ممتاز برای کشور کرد.
صافدل گفت: همکاری در حوزههای مختلفی همچون حملونقل و ترانزیت، مبادلات کالایی در حوزه محصولات دانشبنیان، بهداشت و دارو و کشاورزی و نیز صدور خدمات فنی و مهندسی از دیگر دستاوردهای حاشیه اجلاس بود که گرچه جزء برنامههای پیشبینی نشده بود؛ اما زمینه مذاکرات چند جانبهای را فراهم کرد که زمینه برای مبادله تفاهمنامههایی در این زمینه ایجاد شد که لازم است، ایران از فرصت ریاست خود در این سه سال در جهت اجرای این تفاهمنامهها استفاده کند.
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