تصادف زنجیره ای در اتوبان آزادگان/ 6 نفر مجروح شدند

سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 30 دقیقه بامداد سه شنبه ماموران پلیس راهور منطقه 22 در جریان تصادف چند خودرو در مسیر شمال به جنوب اتوبان آزادگان قبل از خروجی تهران - کرج قرار گرفتند. با حضور ماموران مشخص شد 7 خودرو به صورت زنجیره ای با یکدیگر برخورد کرده اند.

وی ادامه داد: در بررسیهای اولیه مشخص شد عبور دو عابر پیاده از سطح راه باعث شده است تا راننده یک دستگاه کامیون کنترل خود را از دست داده و با دو دستگاه خودرو سمند برخورد کند. خودروهای حادثه دیده نیز کنترل خود را از دست داده و با سه دستگاه پژو و یک دستگاه پراید برخورد کردند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران افزود: در این حادثه دو عابر پیاده، دو سرنشین خودروی پراید و دو سرنشین سمند و پژو مجروح شده و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان اعزام شدند.

به گفته اسماعیلی، این حادثه به علت عدم توجه به جلو و ناتوانی راننده کامیون در کنترل وسیله نقلیه رخ داده و کارشناسان پلیس خودرو کامیون را مقصر کامل این حادثه اعلام کردند.